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評／命運多舛的東奧：從最不被看好變成最有意義？

台翰新任董事長 宣德董座蔡鎮隆接任

經濟日報 / 記者陳昱翔／台北即時報導

塑膠射出大廠台翰（1336）今（26）日召開董事會，決議訂定除息基準日以及新人事任命案，由於前董事長楊劍平因個人生涯規劃因素請辭，董事會推舉現任董事台橋投資法人代表蔡鎮隆出掌台翰董事長一職，並於7月26日就任。

據悉，蔡鎮隆除原本就是台翰現任董事外，也是宣德（5457）董事長，而宣德在去年底斥資2.74億元收購台翰最大股東台橋投資所有股權約19.47%，進而成為台翰第一大股東，雙方更在今年元月時更宣布策略聯盟，由台翰負責提供模具生產經驗，協助宣德共同開發更多電子產品塑膠機殼，建立產業一條龍優勢。

台翰指出，公司期待在新董座的掌舵下，協助綜理台翰各項營運發展及經營管理事項，創造未來營運更上層樓，將實質營運成果回饋給全體員工、股東與所有利害關係人。

展望第3季，台翰維持審慎樂觀看法，面對疫情捲土重來以及新變種病毒出現等的挑戰，公司東南亞地區兩個生產基地仍謹慎且嚴格的落實防疫相關工作，藉以降低疫情對營運、生產、業務等衝擊的影響層度。

台翰指出，觀察主要印表機/事務機客戶為積極搶占更多市場份額，仍在疫情嚴峻、上游電子原料短缺的考驗下，想盡辦法加速開發新機種的腳步，加上密切與不同產業客戶討論開發新產品的合作契機，有望逐步開花結果，台翰將隨著主要客戶的拉貨力道增溫，貢獻公司今年整體營運有機會呈下半年優於上半年的成長態勢。

台翰除息基準日為8月17日，除息交易日為8月11日，2020年決議配發每股現金股利1.5元，將於9月7日時發放。台翰今日股價下跌0.25元，收23.95元。

疫情 除息

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