2021台北國際半導體展 擴大展期規模

國際半導體產業協會（SEMI）今(26)日宣布SEMICON Taiwan 2021國際半導體展以「SEMICON Taiwan 2021 is a Journey啟航半導體下世代關鍵技術」為主軸，擴大展期規模。自9月起，率先由五大關鍵技術線上論壇拉開序幕，接續至第四季實體展覽壓軸登場。線上論壇自即日起開放報名，並於8月底前提供早鳥優惠。

SEMI全球行銷長暨台灣區總裁曹世綸表示，SEMICON Taiwan 2021國際半導體展首創以「SEMICON Taiwan 2021 is a Journey」建構線上論壇先行、實體展覽接續的旅程概念，不間斷地於線上與線下提供最前瞻的產業交流平台，以SEMI與半導體齊心一同前行(Forward as One)為宗旨，為全球電子供應鏈專業人士，打造為期三個月的完整展會體驗，提供台灣最國際化且唯一的半導體專業展會平台、推動技術交流與發展，讓半導體成為領航先驅，帶動台灣產業共同進步。

SEMICON Taiwan 2021國際半導體展實體展覽日前宣布延期舉辦，然為產業先進與關心半導體產業發展之大眾，提供最新市場趨勢及技術交流機會。自9月起，以線上論壇揭開年度半導體技術盛宴序幕；9月至12月之間，SEMI將持續提供緊湊的線上論壇議程，接續實體展覽展出。

9月起展開的線上論壇（國際論壇一覽表），由SEMI匯集業界重量級高階主管及講師，一同深度探討市場最新熱門議題與技術應用，包含：功率暨光電半導體、高科技智慧製造、ESG暨永續製造、智慧醫療與資安五大關鍵技術線上論壇：