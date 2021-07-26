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台積電完成董事改選 麻省理工學院校長入列

經濟日報 / 記者尹慧中／台北即時報導
台積電今（26）日完成十位董事（含六位獨立董事）改選。路透
台積電今（26）日完成十位董事（含六位獨立董事）改選。路透

台積電（2330）今(26)日股東會完成第十五屆董事改選，隨後召開第十五屆第一次董事會，會中全體董事一致推舉劉德音續任董事長、魏哲家續任總裁及副董事長。

台積電上午舉行股東常會，歷時約近三小時開完，會中通過重要決議包含承認2020年度營業報告書及財務報表，去年稅後淨利約為新台幣5,178億9,000萬元，每股稅後純益新台幣19.97元。

台積電股東會也已核准發行2021年限制員工權利新股案，並完成第十五屆董事改選，選出十席董事分別為：劉德音、魏哲家、曾繁城、龔明鑫(行政院國發基金代表)、彼得‧邦菲爵士(Sir Peter L. Bonfield)、陳國慈、麥克‧史賓林特 (Michael R. Splinter)、摩西‧蓋弗瑞洛夫(Moshe N. Gavrielov)、海英俊、拉斐爾‧萊夫(L. Rafael Reif，為麻省理工學院校長)。其中彼得‧邦菲爵士、陳國慈、麥克‧史賓林特、摩西‧蓋弗瑞洛夫、海英俊、拉斐爾‧萊夫共六席為獨立董事。

台積電 股東會 新台幣 劉德音 龔明鑫

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