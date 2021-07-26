快訊

最年輕案例！26歲罕病男疑接種AZ後死亡 死因呼吸衰竭

東奧射箭／射箭男團決賽惜敗韓國 摘史上第二面銀牌

8月再度漲價 盛群今年營運挑戰季季高

經濟日報 / 記者謝佳雯/台北即時報導

微控制器（MCU）廠盛群（6202）今（26）日舉行法說會公布第2季和上半年財報，並說明第3季營運展望。由於客戶需求持高檔，加上漲價效應，該公司今年營運將挑戰逐季成長。

盛群第2季營收16.69億元，季增13.9%，寫單季新高，毛利率一舉衝破50%，達到51.2%，季增3.4個百分點，更比去年同期拉升6個百分點。

由於營收和毛利率同步成長，盛群第2季獲利達到5.13億元，季成長幅度高達四成，改寫單季新高，每股稅後純益2.26元；累計上半年營收是31.34億元，年增27.8%，每股純益3.8元。

由於晶圓代工與封測漲價，為反映成本，盛群預計8月再度調漲報價10%到15%，加上需求強勁，法人預估，該公司第3季營收可望略優於第2季，續創單季新高，毛利率則可維持在第2季的49.6%到51.2%的高檔水準。

盛群第3季需求成長，主要來自於RF、直流無刷馬達控制、觸控MCU、32位元MCU的客戶需求；至於健康量測部分，則因額溫計拉貨動能降溫而減少。

考量第4季接單全滿，法人預期，盛群第4季表現有機會比第3季更好，今年營運將挑戰逐季創新高。

就明年展望部分，盛群指出，目前需求看起來和今年相同，明年訂單已經掌握65%到70%，明年取得的產能將比今年多，會針對先前有付訂金的客戶優先出貨。

盛群的晶圓代工廠範圍廣泛，八吋廠主要在台積電（2330）、世界（5347）、聯電（2303）、旺宏（2337）；六吋廠有漢磊（3707）、元隆（6287）及大陸華虹。

盛群 晶圓代工廠

延伸閱讀

旺宏、聯電、友達27日起法說 聚焦展望

全民權證／盛群 選逾四個月

Delta病毒蔓延 穿戴醫療監測裝置拚節能?

MCU資金派對 恐要散了

相關新聞

談半導體製造 劉德音：完全認同張忠謀 僅局部在地化

台積電（2330）董事長劉德音今（26）日在股東會上回應提問指出，完全同意張忠謀創辦人在APEC全球領袖會議後提及精闢的...

台積電德國設廠有譜？劉德音語帶玄機

台積電（2330）今（26）日召開股東常會，董事長劉德音在股東會上回應外界關注德國政府邀請台積電設廠？他說，「公司長期目...

台積電完成十位董事改選 施振榮退出董事會

台積電今（26）日完成十位董事（含六位獨立董事）改選，新任董事名單為台積電董事長劉德音、台積電總裁魏哲家、前台積電副董事...

迎新iPhone 鴻海鄭州派遣工獎金加碼至人民幣9000元

鴻海（2317）旗下富士康鄭州廠生產iPhone的兩大廠房，設備與機台不受水災影響，為迎接iPhone出貨旺季即將到來，...

2021台北國際半導體展 擴大展期規模

國際半導體產業協會（SEMI）今(26)日宣布SEMICON Taiwan 2021國際半導體展以「SEMICO...

2021國際半導體展9月登場 鎖定五大關鍵技術

SEMI（國際半導體產業協會）於今（26）日宣布，SEMICON Taiwan 2021國際半導體展以「SEMICON ...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。