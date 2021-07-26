8月再度漲價 盛群今年營運挑戰季季高
微控制器（MCU）廠盛群（6202）今（26）日舉行法說會公布第2季和上半年財報，並說明第3季營運展望。由於客戶需求持高檔，加上漲價效應，該公司今年營運將挑戰逐季成長。
盛群第2季營收16.69億元，季增13.9%，寫單季新高，毛利率一舉衝破50%，達到51.2%，季增3.4個百分點，更比去年同期拉升6個百分點。
由於營收和毛利率同步成長，盛群第2季獲利達到5.13億元，季成長幅度高達四成，改寫單季新高，每股稅後純益2.26元；累計上半年營收是31.34億元，年增27.8%，每股純益3.8元。
由於晶圓代工與封測漲價，為反映成本，盛群預計8月再度調漲報價10%到15%，加上需求強勁，法人預估，該公司第3季營收可望略優於第2季，續創單季新高，毛利率則可維持在第2季的49.6%到51.2%的高檔水準。
盛群第3季需求成長，主要來自於RF、直流無刷馬達控制、觸控MCU、32位元MCU的客戶需求；至於健康量測部分，則因額溫計拉貨動能降溫而減少。
考量第4季接單全滿，法人預期，盛群第4季表現有機會比第3季更好，今年營運將挑戰逐季創新高。
就明年展望部分，盛群指出，目前需求看起來和今年相同，明年訂單已經掌握65%到70%，明年取得的產能將比今年多，會針對先前有付訂金的客戶優先出貨。
盛群的晶圓代工廠範圍廣泛，八吋廠主要在台積電（2330）、世界（5347）、聯電（2303）、旺宏（2337）；六吋廠有漢磊（3707）、元隆（6287）及大陸華虹。
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