2021國際半導體展9月登場 鎖定五大關鍵技術

SEMI（國際半導體產業協會）於今（26）日宣布，SEMICON Taiwan 2021國際半導體展以「SEMICON Taiwan 2021 is a Journey啟航半導體下世代關鍵技術」為主軸，預定自9月起，將率先由五大關鍵技術線上論壇拉開序幕，接續至第4季實體展覽壓軸登場。

SEMI全球行銷長暨台灣區總裁曹世綸表示：「SEMICON Taiwan 2021國際半導體展首創以『SEMICON Taiwan 2021is a Journey』建構線上論壇先行、實體展覽接續的旅程概念，不間斷地於線上與線下提供最前瞻的產業交流平台。

曹世綸指出，今年將以SEMI與半導體齊心一同前行（Forward as One）為宗旨，為全球電子供應鏈專業人士，打造為期三個月的完整展會體驗，提供台灣最國際化且唯一的半導體專業展會平台、推動技術交流與發展，讓半導體成為領航先驅，帶動台灣產業共同進步。

SEMICON Taiwan 2021國際半導體展實體展覽自9月起，改以線上論壇揭開年度半導體技術盛宴序幕，SEMI計畫在9月至12月之間，持續提供緊湊的線上論壇議程，接續實體展覽展出。

今年主題包含功率暨光電半導體 （Power & Opto Semiconductor）、高科技智慧製造（Smart Manufacturing） 、ESG暨永續製造（Sustainable Manufacturing）、智慧醫療（Smart MedTech）與資安（Cybersecurity）五大關鍵技術線上論壇。

第一項「功率暨光電半導體週」將於9月7日至9月9日舉辦：SEMI 將針對台灣在下世代半導體的競爭優勢剖析，並以關鍵技術三大主軸活動分別進行。

上述主題除了分享化合物半導體在射頻（Radio frequency,RF）、功率及光電半導體的應用與未來趨勢亮點；更深入探討氮化鎵（GaN）、碳化矽（SiC）、砷化鎵（GaAs）及在電動車、5G引領的產業趨勢。

SEMI也首次與鴻海研究院合作，在功率暨光電半導體週當中舉辦鴻海的「NExT Forum」，主講嘉賓包括來自台積電（2330）、穩懋半導體（3105）、諾貝爾獎得主以及鴻海。

第二項「高科技智慧製造論壇」預定於9月23日至9月24日舉辦：SEMI將以智慧製造實踐數位轉型為主軸，暢談全球高科技智慧製造動態為基礎，進一步分享產業生態圈如何運用AI、5G、邊緣與混合雲、數位分身（Digital Twin）與IT技術開發等應用來達到企業數位轉型。

第三項「SEMI ESG暨永續製造高峰論壇」預定10月6日至10月8日舉辦：針對目前最受關注的高科技環境永續結合ESG議題，SEMI將分享能源管理、零廢（Zero Waste）、淨零碳排放（Net-Zero Emission）、循環經濟與綠色製造的未來佈局與相關技術發展。

第四項「智慧醫療科技論壇」於10月13日舉辦：在精準健康將成為下一階段產、官、學、研著重的議題之際，SEMI希望透過此論壇強化科技與醫療產業之互動、加速技術推展，以實現精準健康願景。

第五項「資安趨勢高峰論壇」則於10月20日至10月21日舉辦，近來隨著智慧製造、數位轉型、頻繁的駭客攻擊事件至因應疫情新常態的作業需求，企業如何持續提升效能及數位轉型的過程中，同時也提高產業供應鏈生態圈的資安防護變得前所未有的重要。