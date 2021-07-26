盛群今法說會 第2季財報寫三高
微控制器（MCU）廠盛群（6202）今（26）日舉行法說會公布第2季和上半年財報，第2季受惠於營收、毛利率同步攀高，單季每股純益2.26元，季成長46.8%，獲利同創單季新高；累計上半年每股純益達3.8元。
受惠於客戶端需求居高不下，盛群6月營收繼續衝高到5.91億元，月成長6.3%，創單月新高，也比去年同期拉升兩成； 累計第2季營收是16.69億元，季增13.9%，同樣是單季新高。
累計盛群上半年營收是31.34億元，年增27.8%，今年全年營運比去年好的態勢沒有改變。
盛群第2季營收趨勢向上，加上該公司因已向客戶端漲價，帶動上季獲利持續走高，單季歸屬母公司業主淨利拉高到5.13億元，季成長幅度超過四成，每股純益2.26元，改寫單季新高紀錄。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言