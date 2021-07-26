盛群今法說會 第2季財報寫三高

微控制器（MCU）廠盛群（6202）今（26）日舉行法說會公布第2季和上半年財報，第2季受惠於營收、毛利率同步攀高，單季每股純益2.26元，季成長46.8%，獲利同創單季新高；累計上半年每股純益達3.8元。

受惠於客戶端需求居高不下，盛群6月營收繼續衝高到5.91億元，月成長6.3%，創單月新高，也比去年同期拉升兩成； 累計第2季營收是16.69億元，季增13.9%，同樣是單季新高。

累計盛群上半年營收是31.34億元，年增27.8%，今年全年營運比去年好的態勢沒有改變。

盛群第2季營收趨勢向上，加上該公司因已向客戶端漲價，帶動上季獲利持續走高，單季歸屬母公司業主淨利拉高到5.13億元，季成長幅度超過四成，每股純益2.26元，改寫單季新高紀錄。