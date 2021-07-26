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帆宣今股東會 通過3.5元盈餘分配案

經濟日報 / 記者李珣瑛／即時報導
帆宣今（26）日股東會通過3.5元盈餘分配案，由董事長高新明（前排中）主持。業者／提供
帆宣今（26）日股東會通過3.5元盈餘分配案，由董事長高新明（前排中）主持。業者／提供

帆宣（6196）今（26）日股東常會，順利通過各項議案，並承認3.5元現金股利的盈餘分配案。

受惠於半導體及面板廠加碼擴產，帆宣已訂未交的在手訂單累計達325億元，今年來已連續創歷史新高紀錄。帆宣6月合併營收27.45億元，月增1.2%，年增36.8%，僅次於3月的27.64億元，為單月歷史次高。推升第2季合併營收達80.1億元，季增21.9%，年增38.4%，改寫單季歷史新高。累計今年上半年合併營收145.79億元，年增29.2%。

帆宣繼2020年營收251.19億元、獲利9.14億元同步創新高紀錄；每股稅後純益4.88元，則是自2005年以來的16年新高，營運表現亮眼。帆宣將配發3.5元現金股利，配息率達71.7%，雙雙創近年新高。在站穩既有的設備、工程、製造及代理業務後，帆宣並積極拓展5G時代的企業專網市場，跨足智慧城市的基礎建設領域，都將成為今年陸續貢業績的新市場，樂觀看旺今年營運。

帆宣董事長高新明在「致股東報告書」中，揭示未來發展策略指出，帆宣集團將以代理銷售、工程設計、系統應用及研發製造四大事業群為核心，向上成長並向下扎根，提供更多元的專業服務及增加高科技以外的客戶，積極拓展亞洲區域的客戶。並在專案經營管理及採購管理上更加努力，嚴控成本及費用提產業競爭力。

營收 股東

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