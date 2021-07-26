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南京新冠肺炎疫情再起 台積電：目前營運不受影響

經濟日報 / 記者謝佳雯／即時報導
在當地設廠的台積電（2330）表示，已配合當地防疫措施，目前南京廠營運不受影響。路透
在當地設廠的台積電（2330）表示，已配合當地防疫措施，目前南京廠營運不受影響。路透

中國大陸南京疫情復燃，當地甚至傳出可能封城。在當地設廠的台積電（2330）表示，已配合當地防疫措施，目前南京廠營運不受影響。

全球各地新冠肺炎疫情再度進入另一波高峰，南京當地疫情同樣復燃，並於21日啟動第一輪全員核酸檢測，並於昨（25）日上午11時起對全市常住人口以及來南京人員展開第二輪全員核酸檢測，共採樣743萬多份核酸標本。

其中，晶圓代工龍頭台積電也在南京設廠。針對南京廠的營運狀況，台積電表示，已配合當地防疫措施，目前營運不受影響。

台積電南京廠第一期廠房已於2020年第3季開始量產，目前達到月產2萬5,000片16奈米技術的產能，28奈米製程預計於2022年下半年開始量產，並在2023年年中達到每月4萬片的產能。

雖然之前市場傳出台積電南京廠擴產，受到美國政府阻擋設備進廠，但董事長劉德音日前在法說會上說明的時間仍與原訂計畫相同，看不出受阻的跡象。

台積電 疫情

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