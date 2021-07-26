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台積電德國設廠有譜？劉德音語帶玄機

經濟日報 / 記者尹慧中／即時報導
台積電董事長劉德音。圖／聯合報系資料照片
台積電董事長劉德音。圖／聯合報系資料照片

台積電（2330）今（26）日召開股東常會，董事長劉德音在股東會上回應外界關注德國政府邀請台積電設廠？他說，「公司長期目標是替股東尋求價值提升，任何決定也都會是為了客戶需求而做，至於德國是在認真評估，但還是早期階段。」

台積電日前在7月15日法說會上已更新全球製造的藍圖，其中現階段重要的海外製造布局是美國新廠以及正在實地考察評估的日本特殊製程廠。至於歐洲方面則未有新進展，今日台積電股東會管理層也重申相同論點，不過今日劉德音則語帶保留。

近期已有業界盛傳台積電德國布局的模式可能會和美國不太相同，不能排除採用合資方式或其他合作模式，過去台積電2001年全球佈局增加新加坡新據點SSMC公司最初就採用合資方式、耗資十二億美元，當時有大客戶飛利浦半導體股份有限公司全力支持，以及新加坡經濟開發投資局共同投資於新加坡設立。

台積電 股東會 新加坡

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