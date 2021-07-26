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談半導體製造 劉德音：完全認同張忠謀 僅局部在地化

經濟日報 / 記者尹慧中／即時報導
台積電董事長劉德音今日在股東會上回應股東提問。記者尹慧中／攝影
台積電董事長劉德音今日在股東會上回應股東提問。記者尹慧中／攝影

台積電（2330）董事長劉德音今（26）日在股東會上回應提問指出，完全同意張忠謀創辦人在APEC全球領袖會議後提及精闢的談話，在國家安全考慮之外應維持自由貿易。劉德音並說，「半導體製造的議題是許多問題混雜在一起，半導體製造的在地化正在發生，不過我相信僅是局部發展。」

劉德音指出，「半導體供應鏈是全球緊密合作，讓消費者得到最大利益，比如手機，這是在地化不太可能的，所以我不太擔心。」

至於可不可能有無效產能？劉德音說，「半導體的有效產能不是只有土地及廠房投資的就可以，這跟現在許多計畫說要讓供應鏈移動並尋求政府支持等不能解決這類問題，但我相信每個公司CEO都會在最後做出明智決定。」

半導體 劉德音 台積電

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