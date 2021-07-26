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台積電完成十位董事改選 施振榮退出董事會

聯合報 / 記者簡永祥／即時報導
台積電今（26）日完成十位董事（含六位獨立董事）改選。路透
台積電今（26）日完成十位董事（含六位獨立董事）改選。路透

台積電今（26）日完成十位董事（含六位獨立董事）改選，新任董事名單為台積電董事長劉德音、台積電總裁魏哲家、前台積電副董事長暨創意董事長曾繁城，以及行政院國家發展基金管理會主任委員龔明鑫。

六位獨立董事則為恩智浦（NXP）董事長彼得．邦菲爵士（Sir Peter Leahy Bonfield）、前台積電法務長陳國慈、前應用材料董事長麥克．史賓林特（Michael R. Splinter）、前賽靈思執行長摩西．蓋弗瑞洛夫（Moshe N. Gavrielov）、台達電董事長海英俊、美國麻省理工學院校長拉斐爾．萊夫（L. Rafael Reif）等。

台積電前任獨立董事、宏碁創辦人施振榮今日最後一次參加台積電股東常會後，正式退出台積電董事會。

台積電此次董事全面改選，由美國麻省理工學院校長拉斐爾．萊夫接替施振榮 退出的獨立董事職位。

台積電也將在隨後推選董事長，預料仍由劉德音績任。

劉德音稍早在主持股東會時說，台積電這次董事成員，組成具備多元背景，包括不同產業、學術及法律等專業背景，國內及歐美不同國家國籍，擁有世界級公司經營經驗，其中並包含一名女性董事。

台積電 劉德音 股東會

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