台積電股東會 順利改選董事

晶圓代工龍頭廠台積電（2330）股東會今（26）日登場，會中順利改選董事。因現場股東踴躍發言，今天的股東會直到超過11點50分才宣告結束。

台積電今年股東會主要議案為全面改選董事，其他報告事項包括去年度營業報告、盈餘分派、員工酬勞與分紅及董事酬勞分派、募集無擔保普通公司債；承認案及討論案包括營業報告書及財報、修訂董事選舉辦法、核准發行2021年限制員工權利新股案等。

台積電今年改選的10位董事，包括四位董事及六位獨立董事。其中，四位董事包括台積電董事長劉德音、台積電總裁魏哲家、前台積電副董事長暨創意（3443）董事長曾繁城、行政院國家發展基金管理會主任委員龔明鑫。

六位獨立董事分別是五位現任獨立董事及一位獨立董事候選人，現任獨立董事有恩智浦（NX）董事長彼得．邦菲爵士（Sir Peter Leahy Bonfield）、前台積電法務長陳國慈、前應用材料董事長麥克．史賓林特（Michael R. Splinter）、前賽靈思執行長摩西．蓋弗瑞洛夫（Moshe N. Gavrielov）、台達電（2308）董事長海英俊。

由於台積電原獨立董事、宏碁（2353）創辦人施振榮此次將退出台積電董事會，台積電今年提名美國麻省理工學院校長拉斐爾．萊夫（L. Rafael Reif）擔任獨立董事候選人，並於今天改選通過。

台積電的董事會成員組成具備多元背景，包括不同產業、學術及法律等專業背景，國內及歐美不同國家國籍，擁有世界級公司經營經驗，其中，陳國慈是女性董事。

考量群聚感染風險及場地限制，台積電今天舉行的股東會提供線上直播，並針對親自出席的股東不提供接駁車及餐點，且全程禁止飲食。