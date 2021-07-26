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迎新iPhone 鴻海鄭州派遣工獎金加碼至人民幣9000元
鴻海（2317）旗下富士康鄭州廠生產iPhone的兩大廠房，設備與機台不受水災影響，為迎接iPhone出貨旺季即將到來，富士康iDPBG鄭州廠持續招募普工，派遣工只要打卡55天，留任90天，留任獎金加碼至人民幣9,000元。
針對鄭州暴雨導致家中遭災的員工，富士康也提出員工家庭災害救助工作辦法，提供給員工人民幣2,000到2萬元的救助金。
富士康在鄭州有三個廠區，分別是鄭州航空港廠區、經開區廠區、中牟縣廠區。其中鄭州航空港廠區，經開區廠區是富士康為蘋果生產 iPhone 的主要製造基地，有超過 90 條生產線，約 35 萬名工人，全球大約一半的蘋果手機都來自鄭州的富士康工廠。
至於近期傳出富士康鄭州中牟縣廠區淹水一事，富士康表示，中牟園區屬於 FIT（富士康旗下子公司鴻騰精密科技）的子公司，員工人數約 1700 位，以生產 PC 的連接器為主。至於生產智慧手機的主要廠區，並無受重大影響，只有園區外圍積水，內部生產營運一切正常。
富士康iDPBG鄭州除了把派遣工留任獎金加碼至人民幣9,000元之外，針對內部推薦的合夥人獎金，在職超過90天，推薦獎金合計也調高到人民幣1萬元（其中介紹人獎金為人民幣500元，求職者獎金為人民幣8500到9500元）。
中國大陸媒體報導，鄭州航空港廠區製造智慧型手機產能，占鴻海集團在中國整體智慧型手機產能比重近八成。
根據中國2020年外貿出口額前百大企業排名資料，位於鄭州航空港廠區的鴻富錦精密電子去年出口額達316.4億美元排名第1，去年進出口額達480億美元，占河南進出口總額比重達48%。
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