台積電先進製程三大關鍵布局 競爭優勢延續至2奈米以下

即使業界對摩爾定律(Moore’s Law)發展看法分歧，台積電（2330）仍是信心滿滿，先進製程發展順利是台積電得以延續摩爾定律的重要體現；DIGITIMES Research分析師陳澤嘉認為，台積電順利推展先進製程、並且保持業界領先的競爭優勢，主要關鍵是在EUV技術、GAA電晶體架構與半導體材料布局。

DIGITIMES Research指出，台積電先進製程技術穩步推進，除與客戶密切合作外，近年更持續每年投入上百億美元的資金，及穩定成長的研發費用，不斷累積重要的技術基礎與實力。

陳澤嘉表示，台積電EUV技術累積有賴產能的規模經濟，及大量生產經驗帶來學習曲線縮短的效益，提升EUV設備生產效率與良率，除讓台積電得以率先穩定量產EUV製程7奈米及5奈米，並可望提前量產4奈米，先進製程競爭優勢甚至可望延續至2奈米及以下。

此外，台積電將在2奈米開始採用環繞式閘極場效電晶體(Gate-All-Around FET；GAAFET)，同時，可望導入低維度高電子遷移率材料、絕緣層材料等，穩步推進電晶體微細化，強化在先進製程的競爭優勢。