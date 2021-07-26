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小摩：iPhone 14導入鈦合金 鴻海為獨家供應商

經濟日報 / 記者趙于萱／即時報導
鴻海。報系資料照
鴻海。報系資料照

iPhone 13升級預期有限，摩根大通焦點轉向2022年iPhone題材，預測上下半年將分別發表一款iPhone S3及四款iPhone 14，其中，除了iPhone 14多數的晶片代工單仍由台積電（2330）拿下，機殼設計預期再導入「鈦合金」，並由鴻海（2317）包辦相關訂單，為最大變化之一。

摩根大通同步喊買台積電、鴻海、玉晶光（3406）及台郡（6269）四檔蘋概股，對雙王台積電、鴻海目標價為780元、120元。

摩根大通表示，明年iPhone規格變化將大於iPhone 13，包括鏡頭和金屬邊框及尺寸等都有較多改變，其中，下半年的高階iPhone 14，將優先採用鈦合金，此部分鴻海技術領先，將是鈦合金框架的獨家供應商。

另今年已採用的鋁合金和不銹鋼金屬框架，仍會在其他iPhone 14看到，鴻海和Jabil將同步供應不銹鋼框架，藍思和立訊申請認證中，而鋁合金則將由藍思、Jabil共同供貨。

四款iPhone 14規格都將自6吋起跳，包括兩款6.7吋、兩款6.1吋機型，摩根大通表示，市場傳聞，iPhone 14可能回歸採用指紋辨識Touch ID，但目前調查全數機種應都保留臉部辨識Face ID，因此這部分的供應鏈調整不大。

至於A16晶片預期多數採用台積電4奈米，搭配三星4奈米，並採用高通X655G晶片，記憶體規格部分，高階機可能搭載8GB DRAM，NAND Flash規格上看1TB。

iPhone 台積電

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