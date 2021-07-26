快訊

跆拳道／16強一度領先遭逆轉 劉威廷不敵上屆奧運銅牌

找到了！旗津海域發現男童遺體 搜救人員冒風浪打撈中

聽新聞
test
0:00 / 0:00

台積電劉德音信心喊話 長期毛利率朝五成以上努力

經濟日報 / 記者謝佳雯／即時報導
台積電董事長劉德音。圖／聯合報系資料照片
台積電董事長劉德音。圖／聯合報系資料照片

台積電（2330）在先進製程投資成本高，加上正擴大海外布局，外界一直擔心將拉低毛利率表現。台積電董座劉德音今（26）日在股東會上信心喊話指出，增加的成本會和客戶討論、打平差異，長期毛利率會朝五成以上努力。

台積電第2季毛利率降到50%，勉強守住五成大關，第3季毛利率趨勢相對持穩，引起股東擔憂該公司的五成毛利率可能無以為繼，造成台積電股價在法說會後大跌。

台積電今日召開股東會，現場股東對於台積電海外設廠提出疑慮，並擔心在美國、日本、德國等地設廠後，可能會因為成本過高，侵蝕公司毛利率，致使台積電所公開宣示的長期毛利率五成目標難以達成。

台積電董事長劉德音回應股東提問時表示，增加的成本會和客戶彼此分擔，且以自家的競爭優勢來看，不單長期毛利率目標五成，甚至會朝長期毛利率五成以上的目標來努力。

針對海外設廠成本部分，劉德音坦言，日本設廠成本確實比台灣高很多，但去當地設廠是因為客戶有需求，而台積電若最終確定日本建廠，會希望能夠打平兩地建廠在成本上的差異。

劉德音的言下之意，台積電的日本廠將不會拉低公司毛利率平均值。

劉德音強調，自己對台積電長期毛利率五成一事蠻有信心的，台積電的海外設廠會採審慎做法，尤其挾台積電在製造技術持續領先、對客戶關係保持緊密等優勢，客戶會支持台積電的海外擴張，增加的成本會彼此分擔。

劉德音指出，就達到毛利率五成的目標，現在看來，還會朝毛利率五成以上的目標來努力，會反映台積電的競爭優勢。

至於現場股東希望提高股利一事，劉德音則回應，公司正在快速發展前的機會上，在投資和布局方面都要做很多事，讓股利沒有辦法一直往上衝，這是為了未來幾年的成長，希望股價到時候也能夠繼續往上漲。

劉德音說：「我聽到您的抱怨，我想我們會努力解決這個問題。」

台積電 毛利率 劉德音

延伸閱讀

劉德音: 台積電捐疫苗列入ESG預算項目

台積電被動捐疫苗？ 張忠謀：我已退休 不能回答

台積電法說》疫苗捐贈政治化？中國武力犯台成台積客戶大隱憂？法人敏感問題劉德音這樣回應

鴻海買疫苗謝志偉感謝1人 黃子哲：高級蹭到厚顏無恥

相關新聞

劉德音鬆口 德國是台積電下一站設廠考慮點

台積電董事長劉德音今（26）日主持股東常會，針對股東提問台積電海外布局，首度度鬆口，台積電確實應德國政府邀請，進行評估，...

小摩：iPhone 14導入鈦合金 鴻海為獨家供應商

iPhone 13升級預期有限，摩根大通焦點轉向2022年iPhone題材，預測上下半年將分別發表一款iPhone S3...

劉德音: 台積電捐疫苗列入ESG預算項目

台積電董事長劉德音今（26）日主持股東常會針對股東提問捐購500萬劑BNT疫苗時 表示，台積電這項捐購案將會列入ESG（...

是否加碼台積電持股？劉德音這樣說

台積電（2330）今（26）日召開股東常會，其中台積電董事長劉德音在回應「個人是否會加碼台積電持股」提問時指出，「我當然...

台積電日本股東現身提問 劉德音、魏哲家細心回應

台積電（2330）今（26）日召開股東大會，其中台積電日本股東現身提問，台積電董事長劉德音、總裁魏哲家分別回應相關問題，...

華碩推Mini LED 4K電競螢幕 要價9.9萬元

華碩（2357）旗下ROG玩家共和國今（26）日宣布推出兩款旗艦電競螢幕，32吋Mini LED「ROG Swift P...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。