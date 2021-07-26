台積電劉德音信心喊話 長期毛利率朝五成以上努力

台積電（2330）在先進製程投資成本高，加上正擴大海外布局，外界一直擔心將拉低毛利率表現。台積電董座劉德音今（26）日在股東會上信心喊話指出，增加的成本會和客戶討論、打平差異，長期毛利率會朝五成以上努力。

台積電第2季毛利率降到50%，勉強守住五成大關，第3季毛利率趨勢相對持穩，引起股東擔憂該公司的五成毛利率可能無以為繼，造成台積電股價在法說會後大跌。

台積電今日召開股東會，現場股東對於台積電海外設廠提出疑慮，並擔心在美國、日本、德國等地設廠後，可能會因為成本過高，侵蝕公司毛利率，致使台積電所公開宣示的長期毛利率五成目標難以達成。

台積電董事長劉德音回應股東提問時表示，增加的成本會和客戶彼此分擔，且以自家的競爭優勢來看，不單長期毛利率目標五成，甚至會朝長期毛利率五成以上的目標來努力。

針對海外設廠成本部分，劉德音坦言，日本設廠成本確實比台灣高很多，但去當地設廠是因為客戶有需求，而台積電若最終確定日本建廠，會希望能夠打平兩地建廠在成本上的差異。

劉德音的言下之意，台積電的日本廠將不會拉低公司毛利率平均值。

劉德音強調，自己對台積電長期毛利率五成一事蠻有信心的，台積電的海外設廠會採審慎做法，尤其挾台積電在製造技術持續領先、對客戶關係保持緊密等優勢，客戶會支持台積電的海外擴張，增加的成本會彼此分擔。

劉德音指出，就達到毛利率五成的目標，現在看來，還會朝毛利率五成以上的目標來努力，會反映台積電的競爭優勢。

至於現場股東希望提高股利一事，劉德音則回應，公司正在快速發展前的機會上，在投資和布局方面都要做很多事，讓股利沒有辦法一直往上衝，這是為了未來幾年的成長，希望股價到時候也能夠繼續往上漲。

劉德音說：「我聽到您的抱怨，我想我們會努力解決這個問題。」