車用晶片吃緊紓緩 聯嘉下半年營運看加溫

車用LED廠聯嘉（6288）今年上半年累計營收較去年同期成長23%，但該公司上半年出貨還下受到全球車用晶片供給吃緊影響，不過，近期在晶片供給吃緊逐漸紓緩之後，市場法人看好該公司在歐系及美系車廠的出貨可望優於上半年表現，今年營運仍可望較去年全年成長。

聯嘉目前有九成以上營收來自供貨汽車原廠的LED模組光源，目前終端客戶有超過40家國際汽車品牌，原本市場看好該公司今年在營運可望具強勁成長表現，不過，上半年受到全球車廠因晶片供給不足，影響出貨，使得聯嘉營收成長也略低於市場預期。

市場法人表示，以該公司今年上半年的營收結構來看，其中，美國佔比高達77%、其次是中國10%及台灣9%、其他則是以歐洲為主，約4%。

另外以今年上半年產品營收佔比來看，其中，有多達90%是車燈應用及模組，而綠能及工業應用分別佔5%，該公司鎖定全球汽車市場的布局相當明確。

對於下半年營運展望，市場法人則是表示，目前國際大廠歐司朗的產能不足，使得聯嘉有機會趁勢提升在國際市場的滲透率，預期該公司下半年在旺季效應及車用晶片供給逐漸充足之後，下半年營運可望有優於上半年表現。