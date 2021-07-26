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劉德音鬆口 德國是台積電下一站設廠考慮點

聯合報 / 記者簡永祥／即時報導
台積電董事長劉德音今日在股東會上回應股東提問。記者尹慧中／攝影
台積電董事長劉德音今日在股東會上回應股東提問。記者尹慧中／攝影

台積電董事長劉德音今（26）日主持股東常會，針對股東提問台積電海外布局，首度鬆口，台積電確實應德國政府邀請，進行評估，主要是為台積電股東尋求最大價值，並根據客戶需求認真評估，但目前仍屬非常早期階段。

劉德音也提到，至於日本設廠成本確實比台灣高很多，但因為客戶需求，因此台積電也把這個成本和客戶談，客戶也很支持、並幫助台積電克服此問題，台積電的目標是在完成盡職調查後，將來建廠後，日本的貢獻能夠打平成本差別，讓股東能享有穩定獲利。

至於各國相繼展開發展自主晶圓的問題，他認為夾雜疫情、貿易爭端及天然災害等因素，變的更為複雜。他認為各國政府仍會做出睿智決定，半導體在地製造一定會產生，但應只是局部性發展，因為全球半導體供應鏈是緊密結合，是讓消費者得到最大的利益，例如手機，因此如果要將這類消費產品在地化生產，應該是不太可能，因此台積電並不擔心對台積電未來發展。

台積電 股東 半導體

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