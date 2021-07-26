全球半導體產能競賽 台積電：在地化會局部發展

台積電（2330）創辦人張忠謀日前示警，很多國家推動在自己境內生產半導體，若任其發展下去，情況可能失控到「可怕」的程度。對此，台積電董事長劉德音表示贊同，也相信各國會做明智決定。

台積電今（26）日舉行年度股東會，現場股東關心各國搶建半導體產業本土產能，對未來可能造成的衝擊。

尤其是張忠謀日前在APEC非正式領袖閉門會議後的記者會上示警，希望此刻的提醒是一個開端，因為此刻若沒有人講任何話，情況可能會發展到相當可怕的程度。

張忠謀認為：「相關國家耗費大量金錢與資源，仍無法得到自給自足的目標。」

對於張忠謀的看法，劉德音強調：「張創辦人的說法，我們完全同意，最重要的是，在國家安全考慮之外，應該採取自由貿易，我剛剛講道的，我相信會被聽進去的。」

針對全球政府極力推動半導體在地化，劉德音認為，這個目前是很多問題混雜在一起的狀況，包括新冠肺炎、貿易爭端和天然災害等，全部都混在一起。

劉德音強調，他想全球政府最後還是會做出最明智的決定，半導體在地化會產生，但會是局部性發展，因為全世界半導體供應鏈緊密結合，讓消費者得到最大利益，但不可能可以把消費者在地化，所以他不擔心。

至於各國產能競賽是否可能產生無效產能？劉德音強調，半導體製造不是有錢、有地就解決，必須有效的產能，這是跟現在很多計畫說要讓供應鏈移動，尋求政府支持並不能解決這個問題，相信各公司CEO會仔細考慮公司利益和股東利益，做出最明智決定。