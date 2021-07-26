台積電日本設廠仍在評估中 將確保貢獻能打平成本
台積電（2330）董事長劉德音今（26）日在股東大會上回應股東提問提到，台積電日本設廠正在盡職調查過程（due diligence process ）不便透露太多，前陣子都在考察、目前因為疫情關係也仍每周討論，並將確保在日本投資貢獻能打平成本，進而回饋股東投資。
劉德音也說，「確實日本設廠成本比台灣高很多，但投資是謹慎評估也是因為客戶需求，我們也把這成本和客戶談，希望幫助我們克服這類問題」。
另外有股東提問晶圓代工產業競爭變化，劉德音說，「不評論其他同業，也無意惡意中傷同業，會在合法合規下全力競爭，英特爾也是台積電的客戶因為我們會確保英特爾的創新也用到台積電的技術。」
至於全球布局的風險，劉德音則再次強調說，「台積電審慎行動，確保全球布局降低可能的風險，這是在客戶支持下仔細評估。」
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