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台積電股東會 劉德音坦言現在正有人在日本考察
晶圓代工龍頭廠台積電（2330）股東會今（26）日上午登場，針對股東詢問美、日投資是否有赴現場考察，董事長劉德音透露，團隊今天正在日本考察，有結果將跟大家仔細解釋。
劉德音表示，台積電在做任何投資前都會進行考察，日本和美國當然都有去考察，以美國為例，在去亞利桑納州設廠前，2016年就可以看到我們有人跟它開會，2019年台積電首次提出提出有意願去，一年前就考察；經過一年努力和董事會討論，才決定這項投資案。
劉德音透露，對日本的投資評估也沒例外，今天就正在做考察動作，我們不便告訴大家結果，不過，前陣子有去過考察，但現在因為疫情關係，幾乎每周跟對方討論，等到有結果會和大家仔細解釋，我們對全球布局態度是非常審慎，請各位股東放心。
劉德音表示，台積電去美國建廠，今天評估去日本設廠，都是考量客戶需求，台積電有美國製造需求，特別是基礎建設和國家安全方面，這部分在台積電生意占很小，淡季既然有需求就要支持客戶，相信大部分客戶還是會依照全世界最佳效率發展。
雖然日本設廠成本比台灣高很多，但劉德音強調，因為客戶需求，直接把成本和客戶談，客戶願意幫助，現在目標如果日本建廠評估做完後，日本可以打平成本的差別，讓股東有比較平穩的獲利。
在德國設廠評估方面，劉德音指出，德國設廠評估現在時間還太早，台積電跟德國有密切溝通，德國有好幾個大客戶，會和客戶持續溝通，但德國還在非常非常早期的討論。
劉德音表示，台積電主要公司價值是長期為股東尋求最大價值，因為如此，做這些決定是根據客戶需求來做，目前在德國是在作認真評估，但目前還在非常早期階段。
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