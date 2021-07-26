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台積電股東會 魏哲家：下半年持續獲利和成長

經濟日報 / 記者謝佳雯／即時報導
台積電總裁魏哲家。記者簡永祥／翻拍
台積電總裁魏哲家。記者簡永祥／翻拍

晶圓代工龍頭廠台積電（2330）股東會今（26）日上午登場，總裁魏哲家向股東致詞時表示，下半年雖然外在環境有許多不確定性，堅信以該公司先進技術領導地位，卓越製造能力及客戶信任，台積電將克服困難，持續獲利和成長。

魏哲家致詞時表示，民國109年全球遭受新冠肺炎疫情，社會進入動盪，然而，在家工作和遠距學習趨勢興起，台積公司首要考量保護同仁健康和安全，確保全球晶圓廠正常營運，並提供客戶服務，目前作為相當成功，未來將持續保持警覺，面對挑戰。

魏哲家表示，民國109年對台積深具挑戰，也是顯著進步的一年，面對新冠肺炎帶來的動盪，台積電和客戶積極合作，加強技術領先，受惠客戶對5奈米和7奈米需求，連續11年營收締造新高紀錄。

台積電去年晶圓出貨量達1,240萬片十二吋晶圓約當量，較民國108年的1,010萬片增加22.7%，台積電並預估今年晶圓銷售額將達1,300-1,400萬片十二吋晶圓約當量。

魏哲家指出，進入5G時代，AI和5G應持續用興起，社會需要更高效率，驅動對半導體強勁需求，台積電正處於絕佳位置，掌握未來幾年產業大趨勢和成長。

魏哲家認為，或許總體經濟不確定仍將存在，台積電將持續專注基本面，和全球IC設計攜手釋放創新，秉持誠信正直，公平對待客戶方式深化業務。

魏哲家向股東表示，台積電將永續經營，為股東賺取報酬，感謝客戶和股東支持，台積電對未來前景充滿興奮，期待和股東維持長遠關係，共創繁榮未來。

台積電 晶圓廠 股東會

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