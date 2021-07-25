快訊

東奧跆拳道／逆襲力克非洲冠軍！19歲羅嘉翎踢回銅牌

聽新聞
test
0:00 / 0:00

鄭州洪災影響 鴻海旗下中牟縣廠區仍處於停工階段

經濟日報 / 記者吳凱中／台北即時報導
鴻海。報系資料照
鴻海。報系資料照

大陸河南省鄭州洪災大水肆虐，進入災後清理階段。鴻海集團（2317）鄭州三大廠區鄭州航空港廠區、經開區廠區目前維持正常運作，但以生產PC連接器為主的中牟縣廠區目前仍在清理階段，預計將於本周積水完全退去後，再陸續進行復工生產。

河南省20日起受極端天氣影響，近一周強降雨導致省會鄭州市釀出巨大災情，根據官方通報，至今死亡人數已達63人，超過1,100萬人受災，也讓不少工廠位於鄭州的台商遭受影響。

其中，鴻海集團位於鄭州的三大廠區，鄭州航空港廠區、經開區廠區、中牟縣廠區，以航空港廠區最為關鍵，是鴻海iPhone生產主要基地，有超過90條生產線，約35萬名工人。

上周鄭州發生洪災，鴻海已於第一時間啟動應變機制，除了確保員工生命安全外，強調集團將視水情變化調整營運。

據了解，鴻海鄭州航空港廠區、經開區廠區處於正常運作，iPhone生產基地鄭州航空港廠區僅園區外圍積水，但內部生產正常。

但另一業務量較小的中牟縣廠區則因淹水關係，目前仍除處於停工狀態，廠區內生產設備浸水，廠房至今積水未除，預計等積水退去後，本周陸續啟動復工計畫。中牟縣廠區隸屬於集團旗下的鴻騰精密（FIT），員工人數約1,700位。

鴻海董事長劉揚偉在上周股東會時指出，目前看起來鄭州大水對我們業績影響不大，所以扣除這個因素，因此下半年展望仍樂觀。

不過，雖鴻海鄭州iPhone生產基地內部運作正常，但鄭州當地在經歷大水肆虐後，各項基礎交通設施仍需經時間災後修復，勢必將對人流、物流造成一定影響。

由於8月即將進入iPhone 13（暫稱）量產時間，法人預估，若鄭州當地基礎設施災後修復不如預期，預料鴻海將調度廣東省深圳龍華廠區等集團其他大陸生產基地支援，以應付即將到來的組裝需求高峰。

蘋果iPhone 13系列外傳將於今年9月上市，自那時到明年1月底，蘋果據傳最多可能生產9,500萬支手機。研調機構普遍預估今年iPhone總出貨量將達2.2至2.3億支。

鴻海 iPhone

延伸閱讀

5分鐘灌滿30萬噸雨水 鄭州車主棄車攀管逃出京廣隧道

鄭州京廣北路隧道被困車輛已全部被拉出

鄭州暴雨見人心…名酒被淹出店外路人瘋搶 老闆娘跪求別拿了

網傳死傷慘重 官方：鄭州京廣路隧道迄今發現4名罹難者

相關新聞

東奧掀熱潮 VR產業風光

四年一度的奧運，除了是運動選手奪牌聖殿，更是展現新技術的重要殿堂，今年東京奧運首創5G加上VR（虛擬實境）轉播，帶起VR...

鄭州洪災影響 鴻海旗下中牟縣廠區仍處於停工階段

大陸河南省鄭州洪災大水肆虐，進入災後清理階段。鴻海集團（2317）鄭州三大廠區鄭州航空港廠區、經開區廠區目前維持正常運作...

陸南京新冠確診案例增 台積電南京廠營運未受影響

南京近期新冠病毒確診案例增加，今日南京市並對部分區域疫情風險等級再次調整分別調至中高風險不等，今日11時並在全市開展第2...

鴻海組隊 打造數位森林

鴻海集團旗下工業富聯攜手合作夥伴，要以數據驅動價值，建設5G專網解決方案、邊緣計算、浸沒式液冷數據中心、數位能源智慧控制...

奧運轉播帶起需求 中華電訂閱用戶大成長

用VR觀賞運動賽事如同親臨現場，奧運VR轉播帶起用戶需求，中華電信VR方案申辦成長逾倍。「世界球后」戴資穎昨（24）日首...

台積電赴德投資可能性 王子陶：有積極跡象

德國在台協會處長王子陶日前結束3年任期，離台前受訪表示，德國是歐洲半導體產業中心，相信台積電幾年後將前進德國開展業務，「...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。