鄭州洪災影響 鴻海旗下中牟縣廠區仍處於停工階段

大陸河南省鄭州洪災大水肆虐，進入災後清理階段。鴻海集團（2317）鄭州三大廠區鄭州航空港廠區、經開區廠區目前維持正常運作，但以生產PC連接器為主的中牟縣廠區目前仍在清理階段，預計將於本周積水完全退去後，再陸續進行復工生產。

河南省20日起受極端天氣影響，近一周強降雨導致省會鄭州市釀出巨大災情，根據官方通報，至今死亡人數已達63人，超過1,100萬人受災，也讓不少工廠位於鄭州的台商遭受影響。

其中，鴻海集團位於鄭州的三大廠區，鄭州航空港廠區、經開區廠區、中牟縣廠區，以航空港廠區最為關鍵，是鴻海iPhone生產主要基地，有超過90條生產線，約35萬名工人。

上周鄭州發生洪災，鴻海已於第一時間啟動應變機制，除了確保員工生命安全外，強調集團將視水情變化調整營運。

據了解，鴻海鄭州航空港廠區、經開區廠區處於正常運作，iPhone生產基地鄭州航空港廠區僅園區外圍積水，但內部生產正常。

但另一業務量較小的中牟縣廠區則因淹水關係，目前仍除處於停工狀態，廠區內生產設備浸水，廠房至今積水未除，預計等積水退去後，本周陸續啟動復工計畫。中牟縣廠區隸屬於集團旗下的鴻騰精密（FIT），員工人數約1,700位。

鴻海董事長劉揚偉在上周股東會時指出，目前看起來鄭州大水對我們業績影響不大，所以扣除這個因素，因此下半年展望仍樂觀。

不過，雖鴻海鄭州iPhone生產基地內部運作正常，但鄭州當地在經歷大水肆虐後，各項基礎交通設施仍需經時間災後修復，勢必將對人流、物流造成一定影響。

由於8月即將進入iPhone 13（暫稱）量產時間，法人預估，若鄭州當地基礎設施災後修復不如預期，預料鴻海將調度廣東省深圳龍華廠區等集團其他大陸生產基地支援，以應付即將到來的組裝需求高峰。

蘋果iPhone 13系列外傳將於今年9月上市，自那時到明年1月底，蘋果據傳最多可能生產9,500萬支手機。研調機構普遍預估今年iPhone總出貨量將達2.2至2.3億支。