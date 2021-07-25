快訊

高雄旗津父子落水搜救中 獨留8歲女兒在岸上

役男檢舉里長室內脫口罩被記3大過 結果大逆轉

陸南京新冠確診案例增 台積電南京廠營運未受影響

經濟日報 / 記者尹慧中／台北即時報導
台積電示意圖。本報資料照片
台積電示意圖。本報資料照片

南京近期新冠病毒確診案例增加，今日南京市並對部分區域疫情風險等級再次調整分別調至中高風險不等，今日11時並在全市開展第2輪全員核酸檢測，在南京設有廠區的台積電（2330）面對詢問指出，配合當地防疫措施，目前營運不受影響。

依據南京當地發布資訊顯示，南京市25日11時起對全市常住人口、外來人員開展第2輪全員核酸檢測。同時對部分社區提高風險包含：江寧區祿口街道石埝村由中風險地區調整為高風險地區。祿口街道茅亭社區信陵路388號定為中風險地區。高淳區椏溪街道省道239與椏定路交叉路口蕪太建材店所在建築範圍、建鄴區南苑街道所街26號、溧水區永陽街道萬科城香樟苑由低風險地區調整為中風險地區。

至於台積電南京廠則位於南京市浦口經濟開發區。

台積電 疫情

延伸閱讀

本土確診35例 南京疫情蔓延5省

南京第一輪全員核酸檢測出57例陽性 今起第二輪

台積26日股東會 改選十董事

台積電赴德投資可能性 王子陶：有積極跡象

相關新聞

東奧掀熱潮 VR產業風光

四年一度的奧運，除了是運動選手奪牌聖殿，更是展現新技術的重要殿堂，今年東京奧運首創5G加上VR（虛擬實境）轉播，帶起VR...

陸南京新冠確診案例增 台積電南京廠營運未受影響

南京近期新冠病毒確診案例增加，今日南京市並對部分區域疫情風險等級再次調整分別調至中高風險不等，今日11時並在全市開展第2...

鴻海組隊 打造數位森林

鴻海集團旗下工業富聯攜手合作夥伴，要以數據驅動價值，建設5G專網解決方案、邊緣計算、浸沒式液冷數據中心、數位能源智慧控制...

奧運轉播帶起需求 中華電訂閱用戶大成長

用VR觀賞運動賽事如同親臨現場，奧運VR轉播帶起用戶需求，中華電信VR方案申辦成長逾倍。「世界球后」戴資穎昨（24）日首...

台積電赴德投資可能性 王子陶：有積極跡象

德國在台協會處長王子陶日前結束3年任期，離台前受訪表示，德國是歐洲半導體產業中心，相信台積電幾年後將前進德國開展業務，「...

戴資穎首戰吸205萬眼球 中華電MOD Hami Video收視告捷

2020東京奧運熱潮席捲全台，中華電信（2412）MOD、Hami Video在7月23日獨步全台，以4K超高畫質與VR...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。