陸南京新冠確診案例增 台積電南京廠營運未受影響

南京近期新冠病毒確診案例增加，今日南京市並對部分區域疫情風險等級再次調整分別調至中高風險不等，今日11時並在全市開展第2輪全員核酸檢測，在南京設有廠區的台積電（2330）面對詢問指出，配合當地防疫措施，目前營運不受影響。

依據南京當地發布資訊顯示，南京市25日11時起對全市常住人口、外來人員開展第2輪全員核酸檢測。同時對部分社區提高風險包含：江寧區祿口街道石埝村由中風險地區調整為高風險地區。祿口街道茅亭社區信陵路388號定為中風險地區。高淳區椏溪街道省道239與椏定路交叉路口蕪太建材店所在建築範圍、建鄴區南苑街道所街26號、溧水區永陽街道萬科城香樟苑由低風險地區調整為中風險地區。

至於台積電南京廠則位於南京市浦口經濟開發區。