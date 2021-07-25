陸南京新冠確診案例增 台積電南京廠營運未受影響
南京近期新冠病毒確診案例增加，今日南京市並對部分區域疫情風險等級再次調整分別調至中高風險不等，今日11時並在全市開展第2輪全員核酸檢測，在南京設有廠區的台積電（2330）面對詢問指出，配合當地防疫措施，目前營運不受影響。
依據南京當地發布資訊顯示，南京市25日11時起對全市常住人口、外來人員開展第2輪全員核酸檢測。同時對部分社區提高風險包含：江寧區祿口街道石埝村由中風險地區調整為高風險地區。祿口街道茅亭社區信陵路388號定為中風險地區。高淳區椏溪街道省道239與椏定路交叉路口蕪太建材店所在建築範圍、建鄴區南苑街道所街26號、溧水區永陽街道萬科城香樟苑由低風險地區調整為中風險地區。
至於台積電南京廠則位於南京市浦口經濟開發區。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言