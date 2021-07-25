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全球載板供需失衡有解？日韓大廠加速新產能開出

經濟日報 / 記者尹慧中/台北即時報導

全球載板市場供需何時趨於平衡備受關注，業界觀察，除了台資大廠積極擴充之外，近期日韓載板大廠也加速衝刺新產能開出，預料供需失衡情況會在2年內逐步改善，其中依據研究機構數據，日本2大載板廠商2022年載板相關營收將衝破30億美元（折合約新台幣841億元）已相當台資載板大廠欣興（3037）2020年總營收規模。

依據工研院產科國際所與各大廠商公布資訊顯示，目前日韓載板大廠都積極應對市場需求加速擴建產能計畫，其中日本載板大廠IBIDEN也是台積電（2330）在日本3DIC領域合作夥伴早已敲定至少1,300億日圓擴建案並目標2022年創造2,500億日圓產值，換算約當21.3億美元。另一家大廠日本Shinko則是英特爾重要供應商，也已定案900億日圓擴建，預計2022年載板產能提升40%、挹注營收達約13.1億美元，光兩家大廠二者合計2022年載板營收就將衝破30億美元。

另依據IBIDEN發布的載板擴充計畫也顯示，先前一次大舉擴充是在2018年的700億日圓用於中央工廠和大垣工廠第2棟擴建，相關投資產能計畫在2019年至2021年會計年度開出，包含先前投資、整體計畫增加載板產能50%。至於岐阜縣廠區載板擴充下一步規模拉升至1,800億日圓總投資額，三年期計畫逐步提高載板產能第一與第二階段建設在2021年會計年度，大量開出產能會在2023年會計年度。

日圓 日本 營收

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