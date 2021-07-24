戴資穎首戰吸205萬眼球 中華電MOD Hami Video收視告捷

2020東京奧運熱潮席捲全台，中華電信（2412）MOD、Hami Video在7月23日獨步全台，以4K超高畫質與VR模式為本屆東京奧運正式拉開序幕。今日(24)第一場奪金大熱門「世界球后戴資穎」首戰即獲大勝，為中華隊搶下首張8強門票，更創下205萬人次收視，也帶動MOD、Hami Video雙平台創奧運收視紀錄。

中華電信表示，除奧運收視再創新高，中華電信奧運廣告委刊量更超越2018世足賽的兩倍，顯示疫情之下不減國人對本屆奧運盛會之期盼。

中華電信表示，極致的4K與超越感官的沉浸VR更能深刻展現本屆奧運核心「United by Emotion」(情同與共)，期盼世界在疫情中能透過體育打破藩籬，以崇高的運動精神連結不同背景的人們、共度難關，其中無人機空中表演及奧運項目圖標「超級變變變」最受歡迎，MOD及Hami Video在三小時的開幕式總計吸引170萬人次在線觀賞，在疫情之下打破時空間的限制，帶給客戶最新穎的觀賽體驗。

奧運盛大開幕後多項精彩賽事緊鑼密鼓而來，世界球后戴資穎於24日順利通過預賽，中華電信統計，MOD與Hami Video總計吸引205萬國人為球后加油；接下來兩天不容錯過的賽事則有「鞍馬王子」李智凱7月26日(一)的體操男子團體賽決賽、舉重女神郭婞淳7月27日(二)59公斤組決賽，預估將再度讓國人沸騰。

中華電信表示，東京奧運狂吸全國觀眾眼球，也帶動MOD、Hami Video廣告詢問度破表，首次由台灣最大聯播網域動行銷公司(CLICKFORCE)獨家代理銷售MOD、Hami Video奧運廣告，打造AI大數據精準廣告，奧運還未開幕廣告委刊量就已經超越2018世足賽的兩倍，也超越去年全年業績，隨著中華隊奪牌捷報陸續傳來，投廣告主搶攻商機下單，奧運期間MOD、Hami Video廣告量有望創下歷年全年廣告量新高。