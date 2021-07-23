瑞昱第2季獲利創新高 今年挑戰賺回三個股本

網通晶片廠瑞昱（2379）今（23）日召開董事會通過上半年財報，累計上半年歸屬母公司純益為73.59億元，每股稅後純益為14.41元，代表第2季純益達到8.43元，季成長四成，再創單季新高。法人預估，瑞昱今年全年將挑戰賺回三個股本。

受惠於網通晶片和音效晶片等產品需求居高不下，瑞昱6月營收站上94.5億元，比上月成長10.2%，也比去年同期大增55.5%，連續兩個月改寫單月新高紀錄；累計今年上半年營收是491.8億元，年成長幅度逼近五成。

瑞昱第2季合併營收為258.4億元，比上季成長10.7%，也再度改寫單季新高。

從瑞昱剛剛公布的上半年財報來看，上半年營業毛利率達到47.73%，平均毛利率遠高於首季的44.78%，代表第2季毛利率大幅度攀升，逼近五成。

在毛利率大增的情況下，瑞昱上半年獲利達到73.59億元，對照首季獲利30.54億元，第2季獲利達到43.05億元，季成長四成，單季每股純益8.43元。

瑞昱的主力產品網通晶片是今年漲幅最高的晶片種類之一，僅次於驅動晶片。瑞昱曾於5月調漲產品售價，漲價幅度高達兩成，成為第2季獲利大躍進的主要推手。