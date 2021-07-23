瑞昱高層人事異動 總經理邱順建交棒、轉任執行長

網通晶片廠瑞昱（2379）高層人事異動，原總經理邱順建在擔任長達22年總經理職務後，將交棒給資深執行副總顏光裕，邱順建則調整為執行長，主導瑞昱集團發展策略。

邱順建在1999年7月1日接下瑞昱總經理的職務，今年屆滿22年，可以說是相當長壽的總經理。事必躬親的他，在掌舵期間，讓瑞昱成長超過25倍大的規模。

邱順建自台大電機研究所畢業後，曾於聯電任職，與瑞昱創辦人同為「聯電幫」，並於1989年轉戰瑞昱。當時的瑞昱，也不過剛剛成立兩年。

他在瑞昱陸續歷任企劃經理、通訊網路事業部經理等職務，因率領研發團隊在100M乙太網路新產品研發上貢獻良多，1999年先升任執行副總，同年再升總座，同時終結瑞昱一度陷入「一人兩年」輪調總經理的現象。

邱順建剛接下瑞昱總經理的棒子時才36歲，是相當年輕的總座。在他接手後，瑞昱也一路成長茁壯，從當時年營收不到 30億元的規模，至去年順利達到777億元，跨過「2B 」（20億美元）的里程碑，今年更將挑戰1,000億元大關，對邱順建來說，也算是交棒的好時機。