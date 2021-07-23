東奧賽事將登場 足球比數下注大熱門

台灣運動彩券公司今天表示，2020年東京奧運7月24日賽程即將展開，台灣好手陸續登場，台灣運彩持續開盤力挺中華隊，再提供射箭團體（男子、女子）、桌球團體（男子、女子），以及羽球王子維單場賽事等多個投注項目。

正式開幕前已先開踢的奧運足球小組賽，消費者投注正確比數、高賠率中獎的消息頻傳，預估有可能掀起一波「正比」追逐熱潮。

本屆奧運中華隊士氣高昂，台灣運彩將依賽程陸續開盤及調整，提供消費者投注。中華隊參與的射箭項目，男子團體金牌中華台北賠率8.5倍居第五，最被看好仍是射箭強國南韓、賠率1.20倍。

射箭女子團體金牌南韓賠率1.06倍、中華台北賠率2.60倍，看來中華隊有機會與南韓一較高下。桌球男子團體金牌以中國賠率1.01倍最被看好，中華台北賠率20.00倍；女子團體金牌同樣以桌球強權中國賠率1.01倍最有機會奪金，中華台北賠率30.00倍，仍有機會力拼奪牌。

明（24）日羽球台灣好手王子維首先登場，台灣運彩提供單場投注，讓分王子維（-16.5）賠率1.80倍，實力懸殊、預計王子維有機會可以輕鬆過關。

奧運足球小組賽已於日前開踢，延續6月份歐國盃與美洲盃的熱度，消費者對於足球投注十分熱衷，尤以「正確比數」玩法受到關注。奧運足球各國皆以U23國家代表隊為主，額外有三名超齡選手，消費者可從各國年輕小將近況得知各隊實力。

小組賽各國積極進攻，因此有許多消費者投注正確比數，會往高賠率、高比數投注，7／22有兩場小組賽就踢出高比數。法國對墨西哥最終比數為1：4、正確比數賠率高達175倍，就有四位消費者眼光正確，用100元抱回17，500元獎金；另一場德國對巴西同樣踢出2：4的賽果、正確比數賠率70倍，有一名消費者用1，500元帶回10.5萬獎金，眼光精準。

關心本屆奧運中華隊賽事戰況可以觀看東森、公視及中華電信愛爾達的轉播，想投注中華隊賽事詳情請上台灣運彩官網www.sportslottery.com.tw查詢。