施耐德ADMS解決方案助公用電力事業 迎接能源轉型

為實現台灣能源轉型願景，政府以2025年再生能源發電占比20％做為重要推動目標，但卻也面臨新舊電網轉換、自然災害、龐大營運成本等問題巨大挑戰。法商施耐德電機的EcoStruxure ADMS（先進配電管理系統），利用電力物聯網整合再生能源優勢，大幅提升電網管理的效率與穩定性，打造未來智慧配電。

在數位化、去中心化和脫碳的時代，先進的配電管理系統是克服再生能源間歇性與不穩定性的最佳利器。施耐德電機表示，EcoStruxure ADMS結合配電管理（DMS）、停電管理（OMS）等50多項進階功能的解決方案，所有系統都在共同的平台和資料庫中運行，並提供一致的使用者介面，將電網資產、狀態、條件匯入控制中心，以即時監控、建模、管理資源，為公用事業的配電系統提供完整的規劃、營運、模擬及分析功能。

施耐德電機的ADMS解決方案為全球81家公用事業公司、1億終端用戶提供服務。除了歐洲、美國之外，近年施耐德電機更積極在許多亞太地區國家如澳洲、泰國、馬來西亞等實踐智慧電網的最佳管理，並深受肯定。

施耐德電機與南澳電網公司Endeavor Energy合作即為ADMS實踐的最佳借鏡。Endeavor Energy透過ADMS解決方案為超過240萬人民提供安全、可靠的能源。長達數百公里的電網，外勤人員需跋涉數小時才能抵達現場巡邏纜線，但施耐德電機的ADMS將資訊集中彙整，使許多電網結構狀態一目瞭然，讓團隊更容易掌握電網狀況，並在1分鐘內恢復困線上大多數的電力，這是南澳電網前所未見的效率。

此外，自Gartner在高級配電管理系統將施耐德電機評選為領導者以來，施耐德電機今年已邁入市場領導地位的第4年。今年2月也榮獲加拿大Corporate Knights評為全球最具永續性的品牌之一，幫助企業設定因應氣候變化的永續目標，並逐漸縮短現階段和目標間的差距。