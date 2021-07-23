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中華電奧運開幕線上派對6點半登場 邀全民免費同歡
東京奧運開幕式將在今天晚上日本時間晚上8點（台灣時間晚上7點）展開一路到晚上11點30分，雖然沒有觀眾，但主辦方日本精心準備開幕表演，但也對內容保密到家。中華電信（2412）除4K、VR直播東京奧運及開閉幕式，更首創舉辦奧運開幕線上派對，邀請全民免費線上同歡。
中華電信表示，民眾可以下載Hami Video，在「奧運專區」免費收看奧運開幕式，23日晚間6點30分，更首創舉辦奧運開幕線上派對，由體育主播「卓卓」主持，還有「木曜女神」與神秘嘉賓一同參與，讓全民一邊看奧運開幕一邊線上派對同歡。
特別的是，中華電信邀請全台粉絲體驗VR虛擬社群互動，打造奧運異地共High線上派對。
中華電信表示，奧運開幕線上派對內容將同步在中華電信YouTube官方頻道、Hami Video粉絲團及Hami Video平台直播，還有機會獲得「三星平板」、「中華電信獨家版限量可口可樂330ml奧運紀念罐」等驚喜好禮。
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