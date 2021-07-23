惠特下半年營運展望樂觀 股價寫三個月新高

LED測試及設備廠惠特（6706）是台灣整個Mini LED供應鏈中，獨具競爭優勢的檢測設備廠，今年首季營收寫近9季的單季新高之後，第二季再創單季營收歷史新高，由於Mini LED市場需求逐步增加，市場法人看好該公司第二季獲利及下半年營運展望樂觀。

受到產業需求看好，下半年營運正向，惠特股價近日走強，今（23）日收盤收在漲停板，股價來到196.5元，股價寫下近三個月以來新高。

惠特今年第一季及第二季營收連續走高，其中，第一季營收已是歷史次高，也是近9季新高，而第二季更一口氣以13.8億元，創下單季營收歷史新紀錄，市場法人認為，第二季毛利率可望維持穩健，在單季營收季增逾16%之下，第二季獲利將持續樂觀。

由於下游對於Mini LED的拉貨今年持續看好，市場法人預估，該公司下半年營運表現有機會更上層樓。

受惠市場導入Mini LED背光的終端顯示器產品越來越多，該公司為測試及分選設備供應商，因此，市場法人也看好，該公司未來營運展望正面。國內LED龍頭富采今年在Mini LED的接單也大幅增長，看好今年是Mini LED的爆發年，由於目前惠特是目前全球最大也是市佔率最高的MiniLED測試及分選設備廠，市場並預期，今年全球大尺寸電視使用Mini LED背光的滲透率可望較今年大幅提升，也有利設備廠惠特今年全年出貨。