快訊

防疫破口或缺工斷糧？英國「免隔離」的62萬接觸者之亂

北市7月27日後仍禁內用！柯文哲：跟侯友宜講好 群聚吃飯擺最後

惠特下半年營運展望樂觀 股價寫三個月新高

經濟日報 / 記者張瑞益／即時報導

LED測試及設備廠惠特（6706）是台灣整個Mini LED供應鏈中，獨具競爭優勢的檢測設備廠，今年首季營收寫近9季的單季新高之後，第二季再創單季營收歷史新高，由於Mini LED市場需求逐步增加，市場法人看好該公司第二季獲利及下半年營運展望樂觀。

受到產業需求看好，下半年營運正向，惠特股價近日走強，今（23）日收盤收在漲停板，股價來到196.5元，股價寫下近三個月以來新高。

惠特今年第一季及第二季營收連續走高，其中，第一季營收已是歷史次高，也是近9季新高，而第二季更一口氣以13.8億元，創下單季營收歷史新紀錄，市場法人認為，第二季毛利率可望維持穩健，在單季營收季增逾16%之下，第二季獲利將持續樂觀。

由於下游對於Mini LED的拉貨今年持續看好，市場法人預估，該公司下半年營運表現有機會更上層樓。

受惠市場導入Mini LED背光的終端顯示器產品越來越多，該公司為測試及分選設備供應商，因此，市場法人也看好，該公司未來營運展望正面。國內LED龍頭富采今年在Mini LED的接單也大幅增長，看好今年是Mini LED的爆發年，由於目前惠特是目前全球最大也是市佔率最高的MiniLED測試及分選設備廠，市場並預期，今年全球大尺寸電視使用Mini LED背光的滲透率可望較今年大幅提升，也有利設備廠惠特今年全年出貨。

LED Mini LED 營收

延伸閱讀

外資喊友達法說會三情境 ASP、股價雙看漲

先機環球投資：看好新興市場 中國基金保持彈性

被動元件二哥換人當：興勤

鵬鼎控股：4月開始量產Mini LED背光板 良率符合預期

相關新聞

中華電奧運開幕線上派對6點半登場 邀全民免費同歡

東京奧運開幕式將在今天晚上日本時間晚上8點（台灣時間晚上7點）展開一路到晚上11點30分，雖然沒有觀眾，但主辦方日本精心...

聯發科董座蔡明介看到三指標 恐將動搖國本

國內IC設計龍頭聯發科（2454）董事長蔡明介為人一向低調，就連發對國內教育、人才結構、產業前景感到憂慮，都以近年已經少...

聖暉完成董事全面改選 梁進利續任董事長

聖暉（5536）今日舉行股東常會，完成七席董事（含四席獨立董事）改選，並且增加一席具法律背景女性獨立董事，本屆獨立董事分...

三大國際晶片廠第3季財測出爐 重點一次看

美股進入超級財報周，從國際晶片大廠來看，截至目前為止，已有全球電腦處理器（CPU）英特爾（Intel）、全球類比晶片龍頭...

鴻海小股東：我們有賺到錢 給董座劉揚偉打100分

鴻海（2317）今（23）日舉行股東會，創下史上最快30多分鐘就結束的紀錄，並有30多位股東不畏風雨前來，其中有一位小股...

精元擠進MacBook鍵盤背光供應 郭明錤：下半年大量出貨

天風國際證券分析師郭明錤今（23）日發出最新報告表示，精元（2387）剪刀剪鍵盤導光板已通過蘋果品質驗證，預計今年下半年...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。