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東奧開幕就在今天 中華電動員上千人確保轉播順暢

經濟日報 / 記者黃晶琳／即時報導

東京奧運因疫情延期，23日就是今天即將登場，這個世界矚目、四年一度的重大運動賽事，因為科技發達，讓人們不用到現場也可以看到精采轉播，電信龍頭中華電信（2412）與愛爾達合作轉播東奧，為確保MOD以及Hami Video影音平台觀看順暢，中華電信設立賽事緊急應變團隊，近幾個月動員共上千人次。

為了迎接東京奧運到來，中華電信的賽事緊急應變團隊，集結網路技術、網路監控、新媒體、跨螢轉播等人員，動員共上千人次，隨時觀察網路流量及轉播品質。

而近期「烟花」颱風侵台，除可望吸引更多觀眾颱風天在家看奧運，但颱風也可能影響海纜、陸纜等重要通訊設備，進而更讓中華電信上緊發條。

愛爾達（8487）執行長陳怡君表示，為了順利把東京奧運訊號接回台灣，多年來在網路上準備也相當嚴謹，包含衛星、海纜都有備援系統，一條線斷了，馬上有電路可以接上。

東京奧運 中華電信 颱風

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