友達旗下達擎與德國鐵路合作 打造未來概念列車

都市化讓交通需求急速成長，資通訊的快速發展對交通服務更產生巨變，全球對智慧交通的建設方興未艾。友達（2409）旗下專精工商應用顯示器的子公司達擎今（23）日宣布，與歐洲最大鐵路營運商德國鐵路公司（Deutsche Bahn AG， DB）攜手合作，在德鐵為智慧交通擘劃的IdeasTrainCity（IDEENZUG CITY） 未來概念列車中導入達擎28.6吋TARTAN長條型面板，透過TARTAN突破空間限制的特殊尺寸及彈性安裝等優勢，重塑乘車的嶄新體驗。這項跨國合作不僅象徵友達集團以「雙軸轉型」策略持續創造高端、高附加價值的差異化顯示技術，也體現達擎基於深厚的研發經驗，深耕垂直市場應用，落實數位化轉型商機，為大眾運輸系統與城市交通繪製更美好的未來。

德鐵智慧服務以旅客體驗為中心 達擎助力為德鐵加值

目前德國每年有高達20億人次透過德鐵穿梭於德國城鎮之間；未來，德鐵估計區域通勤人口更將以每年10億人次的速度激增。德鐵於2018年啟動未來概念列車IdeasTrain開發平台，此次新發表的未來概念列車模型，集結各項長久發展、可靠的技術，以及產業生態圈夥伴，以不同功能的空間設計滿足乘客的多元需求，讓通勤不只舒適、安全，更將車廂的乘坐體驗轉化為個人化的服務。

未來概念列車包含通勤辦公的私人區域、觀賞運動賽事的視聽空間、配備健車身及數位健身訓練的健身房、專為玩家打造的遊戲區、適合兒童玩耍的親子區、餐飲區、公共休息區等主題模組，顛覆人們對乘車空間及車廂功能的想像。本次德鐵導入達擎的TARTAN顯示產品，正是著眼TARTAN顯示技術與眾不同的尺寸比例，能為車廂空間帶來更大的使用效益、營造更出色的觀賞體驗，並提供更多的設計彈性。

客製化TARTAN顯示技術 高效使用車廂空間

德鐵未來概念列車中採用達擎28.6吋TARTAN長條型面板，特殊的加長比例可同時呈現動態即時的行車資訊及廣告宣傳。因應以乘客需求為中心及便於辦公、攜帶自行車等彈性空間配置，TARTAN客製化的各種尺寸不受空間限制，除了可安裝於車廂狹長畸零部位，亦能針對不同列車車型提供多樣化選擇。

高亮高穩定度製程 完美貼合交通應用需求

有別於一般使用16：9液晶面板再進行切割的長條型顯示器，TARTAN顯示技術採用原廠光罩製程，可依照需求打造客製化的尺寸比例。高亮耐用、寬溫液晶、全天候運作及低功耗設計等特製工業等級規格，能確保在震動頻繁、高溫及長時間運作的車廂與月台等環境中仍能提供最佳顯示效果，品質及穩定度不打折扣。其高亮耐用的特殊光學應用，以及低反射率的圓偏光設計，讓車廂面板上的動態影像即使在強烈陽光下，仍然鮮麗清晰，完美呈現多媒體資訊。

達擎與德鐵在未來概念列車的合作，不僅為旅客帶來更完善的乘坐體驗，也激發對未來出行生活的無限想像。達擎期待攜手更多乘客資訊系統（PIS）及大眾運輸公司等合作夥伴，將TARTAN顯示技術大規模導入智慧交通建設。