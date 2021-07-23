新聞解析／英特爾想搶台積電訂單 專家說難

英特爾自宣布要重回晶圓代工領域後，一直動作頻頻，從投書媒體強調「美國優先」、有意併購格羅方德、到已與百家潛在客戶洽談晶圓代工等，明裡暗裡都是針對台積電（2330）而來；但是台經院研究員劉佩真認為，現階段英特爾存有業務上的矛盾，近期要拓展晶圓代工的業務會有一點困難。

英特爾執行長基辛格6月下旬在美國新聞網站「POLITICO」發文強調「美國優先」，認為美國應該重點支持美國本土晶片業者，不是支持只來美國設廠的外國企業；緊接著不久，市場又傳出英特爾有意併購全球第4大晶圓代工廠格羅方德（Global Foundries），金額達300億美元。

雖然格羅方德執行長柯斐德（Thomas Caulfield）後來澄清，英特爾有意收購是市場謠言；但英特爾的動作，可說都是針對台積電而來；基辛格最新釋出的說法則是，英特爾正在與100家潛在客戶討論晶圓代工業務。

不過，英特爾想重回晶圓代工，仍存有矛盾，劉佩真表示，現階段英特爾處境有一些尷尬，因為先進製程7奈米要一直拖到2023年才會釋出，但另一方面又需要台積電短期之內支援CPU的相關產品，在先進製程無法達到領先，甚至連供應自家產能都有一些問題的情況下，怎麼樣去爭取客戶的信任，願意把訂單交給英特爾，可能還是有一些疑慮。

她認為，除非是台積電產能已經非常滿載，因此產生外溢效果，但即便在這個情況下可能有一些小訂單下給英特爾，也絕對不是說對英特爾製程上良率的一些肯定，純是因為台積電已經滿載到一定程度，沒有辦法再繼續承接其他客戶的訂單，就會開始外溢到其他的晶圓代工廠。

劉佩真指出，英特爾還是在洽談的階段，重量級的客戶還是絕對都在台積電的手上，因此，英特爾洽談潛在客戶部分，對台積電的宣示性意義較大，實質性的影響是還看不出來。

她進一步解釋英特爾最近一連串的動作的用意，就是希望能夠削弱台積電在全球晶圓代工的影響力，提升自家在半導體製造這塊還是有一定掌握度的地位，甚先前傳出要跟格羅方德合併一事，某種程度也是在測試整個市場的方向跟水溫。

劉佩真說，現階段美國對於扶植半導體政策非常積極，希望振興半導體產業，英特爾最近動作非常多，也是希望積極爭取美國一些獎勵的補助，除希望能藉由大舉投資來獲取比較多的獎勵，同時重拾在半導體全球第一大的影響性。

至於英特爾想要拓展在晶圓代工的市場，劉佩真認為，以英特爾在晶圓代工運作的純熟度來講，還不是那麼樣的熟悉，加上先進製程上真的還是落後台積電，短期還需要委由台積電代工，業務上的矛盾性將會造成近期想要拓展晶圓代工的業務會有一點困難。