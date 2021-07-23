三大國際晶片廠第3季財測出爐 重點一次看
美股進入超級財報周，從國際晶片大廠來看，截至目前為止，已有全球電腦處理器（CPU）英特爾（Intel）、全球類比晶片龍頭德儀（TI）和網通晶片龍頭博通（Broadcom）等三大咖的第3季財測已經出爐，其中又以博通最佳，但還是受到產品缺貨干擾，本季成長乏力。
英特爾和德儀相繼在這兩天公布第2季財報，並釋出第3季財測，但市場普遍對其財測感到失望，並反映在其股價上。其中，英特爾預估本季營收將較上季下滑，德儀的第3季營收財測中間值則與第2季相同。
就英特爾財測而言，該公司預估本季營收為182億美元，雖然略高於分析師預期的180.9億美元，但將比上季微降1.6%；毛利率預估也會降到55%，季減幅度高達4.2個百分點。
雖然英特爾微幅上修今年全年營收至735億美元，上修幅度近1.4%，但與2020年營收779億美元相較，將下滑5.6%，今年業績衰退趨勢依舊不變。
英特爾業績衰退，主要來自超微（AMD）等競爭對手的壓力。為重拾成長力道，英特爾正積極擴展代工業務，並且不排除併購。
相較之下，全球類比晶片龍頭德州儀器（TI）第3季財測預估，本季營收介將於44億美元至47.6億美元區間，中間值45.8億元，與第2季營收表現相同，代表本季業績可能成長或衰退，取決於出貨的產品組合。
不過，德儀副總裁Dave Pahl一句：「在經歷不尋常的成長後未來需求是否延續難以預測，以往第3季的周期性模式，現階段可能不適用。」引發外界憂慮。
業界認為，德儀產品大缺貨，現在工廠的產能利用率已經滿水位生產，直到年底為止，成長空間都會有限；同時，在缺貨效應造成的重複下單和疫情干擾下，市場充滿變數。
相較之下，同樣屬於缺貨嚴重的網通晶片龍頭博通，預估第3季營收為67.5億美元，比上季微增2.1%，展望趨勢看似相對較強，但就旺季來看，成長幅度也是相對有限，主要仍受到缺貨的限制。
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