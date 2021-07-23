鴻海小股東：我們有賺到錢 給董座劉揚偉打100分

鴻海（2317）今（23）日舉行股東會，創下史上最快30多分鐘就結束的紀錄，並有30多位股東不畏風雨前來，其中有一位小股東表示，「過去我們投資鴻海股票，大家都信心滿滿，去年大家低點都有買進，對我們這些散戶，都有很好的獲利」。

至於小股東對今年表現滿意嗎？她說，「滿意」。那一到100分打幾分？，她說，「給他（鴻海董事長劉揚偉）100分好了」。有賺到錢嗎？她說，「對啦」。

今天的鴻海股東會在土城總部舉行，土城總部五樓現場有四個屏幕，一個連線獨董以及董事，一個是董事長的簡報、一個是議程、一個是現場其他股東會室、股東發言區的畫面。