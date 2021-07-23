UPS股王旭隼股東會 通過配發現金股利23.5元
UPS股王旭隼（6409）今(23)日舉行股東會，通過現金股利合計23.5元；包括盈餘配發22.5元現金股利、 資本公積配發1元現金股利； 發放時間尚待8月的董事會決定基準日。
股東會並完成董事全面改選，董事長謝卓明續任，繼續領導旭隼的營運；旭隼今年營運重心以開發新客戶及新產品為兩大核心策略，將是持續保持成長的動能。
早盤股價一度上漲10元，來到1295元，突破5日及60日線。
旭隼6月營收13.49億元， 年增4.6%；前半年營收遠75.21億元，年增17.4%
法人預估，旭隼今年營收157.7億元，年增15.5%，營業利益以及每股純益(EPS)將優於去年。去年旭隼EPS為25.31元，第1季EPS達4.87元，均創同期新高。
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