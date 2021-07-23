精元擠進MacBook鍵盤背光供應 郭明錤:下半年大量出貨

天風國際證券分析師郭明錤今（23）日發出最新報告表示，精元（2387）剪刀剪鍵盤導光板已通過蘋果品質驗證，預計今年下半年大量生產與出貨，將挹注今年及明年的營運表現。

郭明錤預估，精元導光板供應比重今年下半年約達35%，明年達50%，高毛利的導光板將分別貢獻下半年及明年EPS紡0.3~0.5元、1.2~1.5元，新業務貢獻下，預估精元今年、明年EPS分別達8元、9~10元。

郭明錤認為，蘋果導入第二家導光板供應商，有助降低供應風險及提高議價力，精元導光板開發已經兩年，根據最新產業調查顯示，精元導光板近期已通過蘋果的品質驗證，且品質與茂林（4935）相似，預測將自下半年開始大量生產MacBook鍵盤用的導光板，使用在兩款下半年新MacBook Pro與既有MacBook機型上，將打破茂林維持2年獨家供應導光板的地位。

他強調，如果精元出貨導光板順利，因毛利率約比鍵盤高30~40%，將推升精元下半年的營收及獲利；預估MacBook今年下半年出貨量將成長40~45%，筆記型電腦缺料問題也將改善，精元出貨動能將在下半年顯著轉強。

郭明錤說，精元未來成長動能來自MacBook剪刀剪鍵盤的導光板訂單、iPad巧控鍵盤滲透率提升、明年新款MacBook Air、組裝MacBook剪刀腳鍵盤與導光板、還有WFH (working from home) 對筆記型電腦需求的結構性改變等；預估精元今年下半年明年獲利成長動能將來自導光板訂單。

精元今日以56.5元開高，一度拉升至60.5元，逼近漲停61元，盤中漲幅4.68%。