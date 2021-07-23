臺慶科接單滿滿 下半年業績持續走高
被動元件市場今年以來維持熱絡，其中，電感大廠臺慶科（3357）去年以來就呈現訂單滿手情況，該公司在去年進行擴產，今年雖有新產能陸續加入，惟在訂單爆滿下仍無法滿足客戶需求，市場法人看好，臺慶科下半年營運可望持續加溫、優於上半年表現，全年獲利可望賺進一個股本以上。
台慶科今年受惠需求加上擴產效益，營收將逐季走高，第1季已達 13.7 億元，每股純益 2.54 元，第2季營收持續呈現季成長15.3%，達15.84億元，在電感報價第2季仍維持上漲，且該公司也持續調整產品結構下，該公司今年上半年每股稅後純益將自5元起跳。
臺慶科在網通、車用以及電腦等應用帶動下，今年初以來，訂單能見度一直維持在3至4個月，網路變壓器更長達5個月以上，目前多數產品線的交期都已達年底，今年下半年整體接單及營運情況相當樂觀。
由於去年以來市況就明顯轉趨熱絡，該公司在接單已滿之下，也積極規劃擴充產能，臺慶科第一階段擴產原本預計在今年第2季才陸續開出新產能，但在下游訂單需求實在太強的情況下，公司加快擴產腳步，第一階段新產能已在今年上半年已全數開出。
不過該公司也進一步指出，原本以為能因應已足夠因應下半年的訂單，但實際接單情況卻仍優於預期、目前產能在新產能已加入下仍顯得吃緊，擴產還是不夠滿足需求，因此，原本彈性規畫的第二階段新增產能，也決定提前到今年底前開出，未來新產能持續加入營運，將有利臺慶科明年營運表現持續提升成長投能。
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