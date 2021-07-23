台灣IC設計教父蔡明介主動開口 多為數理教育根本

聯發科（2454）董事長蔡明介被喻為台灣IC設計教父，為人一向十分低調，也相當避諱碰觸時事議題，可以說是半導體界的「省話一哥」。而他每次主動開口發表議題，往往是為了最根本的數理教育。

蔡明介這次選擇以向媒體投書的方式，發表對國內教育、人才結構、產業前景的憂心，低調向「高中教育政策與大學入學考試政策的制定者」喊話，希望能妥慎因應義務教育與高等教育的規畫及銜接，兩者不可偏廢。

這種投書風格在業界已經相當少見，但出現在蔡明介身上，倒也不令人意外。在他看來，唯有這樣，議題才能獲得完整的論述，100%呈現他的個人看法。

蔡明介前一次主動發表議題，也是針對數理教育而來，手上備妥了兩頁寫好的文章，形式上，其實也和投書模式大同小異。

在2014年、也就是七年前的聯發科股東會後的記者會上，蔡明介接受媒體提問數題後，打斷媒體在產業打轉的題目，主動發表對國教調降數學必修時數的看法。

當時，蔡明介手裡拿著自己準備好長達兩頁為何反對降低數學必修時數看法的文章，一開頭便強調：「要留一點時間善盡社會責任。」至今仍令人印象深刻。

當年，蔡明介主要針對12年國教降低數學必修一事疾呼，台灣科技產業的人才和環境都有劣化趨勢，而數學是科技的根本，科技只有越來越複雜，數學不該越修越簡單，否則將影響未來10年、甚至20年的人才與科技業競爭力。

如今七年過去，蔡明介當年看到的問題仍在，且已顯現至國內科技人才的基礎研究能力，以及相關論文的發表數量上落後先進國家和韓、星等國，更令他直言恐將動搖國本。