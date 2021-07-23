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劉揚偉：結合夥伴攻電動車 深化3+3布局提高獲利率

經濟日報 / 記者蕭君暉／即時報導
鴻海董事長劉揚偉。 聯合報系資料照片／記者杜建重攝影
鴻海董事長劉揚偉。 聯合報系資料照片／記者杜建重攝影

鴻海（2317）今（23）日舉行股東會，董事長劉揚偉在致詞時表示，全球電動車產業迎來高成長期，鴻海全力深化EV軟硬體相關布局，要在產業擔任火車頭的角色，把台灣的EV產業帶向全世界，進而促進台灣的產業升級。

劉揚偉表示，以MIH聯盟作為平台，已吸引了近1800家廠商加入，將一起搶攻EV市場。鴻海也與中信金（2891）合作成立新能源車產業基金，廣邀產業夥伴提早投資布局EV供應鏈。鴻海也將陸續推出電動巴士、電動汽車，以及推進電池、電機領域等關鍵零組件合作。

軟體部分，則整合旗下車聯網、自動駕駛、資安與智能座艙等技術，搶攻EV商機以提高獲利率。劉董事長也預告，今年鴻海科技日將於10月18日舉行，屆時將向外界展示鴻海在電動車的實體成果。

今年股東會，因應新冠肺炎疫情以及颱風警報，採實體會議搭配線上直播同步舉行，劉揚偉以視訊連線的方式，與到場參與的股東交流溝通，而未能到場的股東，也透過鴻海YouTube頻道全程觀看。

今天股東會也承認了民國109年營業報告書及財務報表，其中全年合併營收為5.358兆元，再創歷史新高；本期淨利歸屬母公司業主為1,017.95億元，每股純益為7.34元。

同時，會中亦通過109年盈餘分派表案，每股分派4元現金股利，股利發放率達54％，創下近20年新高，並連續三年維持在五成以上。儘管新冠疫情致使股東會延期一個月，為維護股東權益，董事會也決議今年除息基準日為7月30日、發放日為8月20日，較去年提前一天。

股東會 鴻海 劉揚偉

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