鴻海：鄭州大水與缺料影響不大 下半年展望樂觀

鴻海（2317）今（23）日上午舉行股東會，歷時30多分鐘結束，董事長劉揚偉表示，鄭州大水對鴻海今年業績影響不大，上半年鴻海營收達到2.7兆元，創歷史新高，對下半年業績展望非常樂觀，至於零組件缺料方面，有一些影響，但是影響不大。

對於電動車展望？他說，鴻海在關鍵零組件，以及整車合作上都有布局，大家會先看到來自零組件的業績，至於整車製造從2023年第4季開始，就可以看到業績挹注，對於2025年達到10％毛利率的目標樂觀，2025年希望占到全球10%以上的電動車市占率，仍然是我們的目標。

另外，有股東提問，鴻海如何落實短鏈整合、柔性整合，以及到全球在地生產？劉揚偉說，區域製造是不可避免的趨勢，如何在短鏈下，打造自己的供應鏈，是我們努力方向，我們在各國已經有非常多布局，在中國大陸擁有垂直整合能力，鴻海將與供應商們，把垂直整合能力移到各個區域，來解決短鏈整合的問題。

至於柔性製造方面，劉揚偉說，這必須要做好數位轉型，供應商也要同步數位化，鴻海與供應商做好數位垂直整合，讓需求更快速傳達，彈性會更大，這是柔性整合的方向。

至於是否到全世界設廠？劉揚偉說，一定的，這是我們使命，我們在各區域都有出海口規劃，會到當地在地化。