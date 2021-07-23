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廣達股東會20分鐘開完 通過配發5.2元現金股利

經濟日報 / 記者謝艾莉／即時報導

代工大廠廣達（2382）今（23）日舉辦股東會，快速於20分鐘內舉行完畢，股東會承認了民國109年營業報告書以及財務報表，會中亦通過109年盈餘分派表案，每股配發現金股利5.2元。

廣達預計將每股配發5.2元現金股利，總配發金額超過200億元，不僅現金股利為歷史新高，現金股利總額也為廣達史上最高。

廣達除權（息）交易日為7月26日，最後過戶日為7月27日，除權（息）基準日為8月1日。今日廣達股價呈現平盤，下跌約0.44%。

廣達董事長林百里表示，展望2021 年，因避疫措施所衍生之需求，持續推升居家辦公、遠距教學、線上消費及娛樂等相關商機，「宅經濟」浪潮方興未艾，新經濟模式亦順勢而起；在寬頻及雲端基礎建設日趨成熟的推波助瀾下，更加速推動智慧醫療服務，以及自駕車等創新運用領域的發展，可望成為支撐廣達雲端伺服器業務穩健成長的動力，並嘉惠如筆電等提供生產力的終端產品需求。

林百里說，2020年是廣達豐收的一年。在遠距商機帶動下，筆電、伺服器等產品需求暢旺，不僅光榮延續 2019 年毛利率、營業利益率、淨利率之「三率三升」的佳績，2020全年筆電出貨量、營業毛利、營業淨利、稅前淨利、稅後純益等各項營運成績，也都分別刷新歷史紀錄。

展望新的一年，林百里說，終端產品多樣化的發展態勢愈發明顯，異業結合亦更趨緊密。AI 技術的發展，也推動以往「中心化的雲端運算」，朝向「去中心化的邊緣雲運算」邁進。各式各樣的智慧物聯網(AIoT)裝置結合新世代行動通訊技術的超智慧連結社會，將在不遠的未來應運而生。

廣達 股東會

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