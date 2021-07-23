鴻海：區域製造成趨勢 將與供應商在地化生產

鴻海（2317）今 (23) 日召開股東會，面對股東問題，鴻海集團董事長劉揚偉指出，在新的EV產業上成立MIH聯盟，區域製造將是不可避免的趨勢，各地的各區域上都有出海口的規劃，將會帶著台灣供應商們一起到當地，透過出海口在地化生產，「 這是我們的使命」。

今年鴻海股東會舉辦40分鐘就結束，股東會承認了民國109年營業報告書以及財務報表，其中全年合併營收為5.358兆元，再創歷史新高；本期淨利歸屬母公司業主為1,017.95億元，每股盈餘為7.34元。

同時，會中亦通過109年盈餘分派表案，每股分派4元現金股利，股利發放率達54％，創下近20年新高，並連續3年維持在5成以上。儘管新冠疫情致使股東會延期一個月，為維護股東權益，董事會日前也決議今年除息基準日為7月30日、發放日為8月20日，較去年提前1天。

面對股東提問，在國際情勢下的短鏈整合規劃？劉揚偉表示，如何在區域體系裡面打造自給自足的供應鏈，這也是我們正在努力的方向，過去三四十年來在區域製造上也已經佈局，在中國累積多年垂直整合的能力，跟我們合作供應商們，如何應用到各個區域去，這正是我們在短鏈整合的能力。

他也提到與國巨（2327）的合作，劉揚偉表示，透過與供應商垂直整合，讓我們彼此之間需求與供應能更快速的傳達到對方，讓我們彈性更大，這對數位轉型來說非常重要。

劉揚偉也在股東會上說明近期在電動車領域的佈局，從產品面、產業鏈、關鍵零組件到EV軟件等。他說明，電動車方面，鴻海、中信金（2891）聯手成立新能源車基金，目標募集百億元，將投資優質新創公司，促進台灣產業升級。

電動車產品則有三大方向，除了與Fisker公司正式簽署框架協議，合攻電動汽車外，也與台灣品牌Gogoro合作發展智慧電動機車。這個月旗下鴻華先進科技，與三地集團子公司北基國際公司及高雄客運簽署合作備忘錄，以鴻華先進自主研發的MIH商用車平台為基礎，打造而成的首款電動巴士「E BUS」，電動巴士將會於南台灣正式上路。

劉揚偉指出，今年鴻海科技日將於10月18日舉行，屆時將向外界展示鴻海在電動車的實體成果。