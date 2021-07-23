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聯發科董座蔡明介看到三指標 恐將動搖國本

經濟日報 / 記者謝佳雯／即時報導
聯發科董事長蔡明介 聯發科／提供 簡永祥
聯發科董事長蔡明介 聯發科／提供 簡永祥

國內IC設計龍頭聯發科（2454）董事長蔡明介為人一向低調，就連發對國內教育、人才結構、產業前景感到憂慮，都以近年已經少見的投書的方式，對外發表看法。究竟是看到哪些指標，讓蔡明介對國家前景感到憂心呢？主要有三點。

第一、台灣基礎研究能力已落後

蔡明介認為，值得注意的是，台灣受到少子化以及國際化的影響逐漸加大，本土科技人才荒開始出現，人才不足勢必影響國家的科技發展，由近年來在新興科技領域，例如人工智慧、量子計算、量子通訊，台灣的基礎研究能力與成果已落後甚多。

第二、台灣先進研究論文量少於韓、星

蔡明介強調，在頂尖國際會議上，台灣關於人工智慧論文發表數量已少於韓國及新加坡，更遑論諸多先進國家己發展出量子電腦及量子通訊衛星等。

第三、高中生直接出國念書人數增加

蔡明介認為，大學入學考試政策的變動，會牽動高中學生的學習重心與學習資源配置，如果考試政策規劃可能導致高中數理教育被輕忽，甚至失去學生與家長應有的重視，勢必影響學生的競爭力。

蔡明介表示，更需注意的是，大學入學考試制度若無法鑑別適性學子繼續銜接高等科技教育，將導致人才錯置，甚至將本土優秀學子推到國外，根據教育部統計，2010年（99 學年度）高中生直接出國念書為476人，2018年（107學年度）則已增加到2000人左右）。

蔡明介認為，長久以往，台灣的研發人才將無法銜接而損及國際競爭力，這是動搖國本的大事。他呼籲，高中教育乃至於大學入學考試制度，應重視數理教育基礎的奠定，並能有效鑑別數理優秀人才，其影響甚為深遠，政府不可不慎。

蔡明介 教育部

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