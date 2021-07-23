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鴻海劉揚偉：鄭州大水 對我們業績影響不大

經濟日報 / 記者謝艾莉／即時報導
鴻海。報系資料照
鴻海。報系資料照

鴻海（2317）今 (23) 日召開股東會，面對股東提出下半年展望的問題，鴻海集團董事長劉揚偉指出，目前看起來鄭州大水對我們業績影響不大，因此下半年展望樂觀。

他也表示，缺料方面，雖然是有些影響，但看起來也不大。

劉揚偉表示，去年一年半以來，外資對鴻海平均目標價成長了四成，鴻海股價從去年股東會至今也上漲四成，「我們一定會持續努力」！

劉揚偉指出，在疫情之下，雖然少了與股東面對面溝通機會，但對股東會重視跟以前一樣，我們用心規劃，希望股東能與管理階層用心交流。為了防疫，集團542天以來開了173次的防疫工作會議，集團上半年營收再創歷史同期新高，也證明團隊鴻海優秀執行力與應變能力。

劉揚偉指出，鴻海在創辦人郭台銘10月生日前後，舉辦鴻海科技日，去年鴻海科技日主軸為「3+3=∞」算式設計元素，展現鴻海轉型決心與創造未來無限可能的理念，劉揚偉表示，今年鴻海科技日訂於10月18日舉行，「請大家拭目以待」。

鴻海 股東會 劉揚偉

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