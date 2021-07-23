蔡明介：本土科技人才荒開始出現 須重視數理教育

IC設計龍頭廠聯發科（2454）董事長蔡明介投書媒體示警，本土科技人才荒開始出現，人才不足勢必影響國家的科技發展；而且大學入學考試制度若無法鑑別適性學子繼續銜接高等科技教育，將導致人才錯置，台灣的研發人才也會產生無法銜接而損及國際競爭力，恐會動搖國本。

蔡明介對目前台灣科技人才質與量不足的問題感到非常憂心，他親自撰文向媒體投書指出，台灣的經濟與國力，在全球占有一席之地，尤其半導體產業影響重大，這是數十年來政府與高科技產業共同深耕經營所奠下的基礎。

蔡明介指出，聯發科向來重視並支持國家的人才培育計畫，以最近政府主導的半導體研究學院為例，無論在資源、產學互動與研究方向上，聯發科都予以全力支持，目標是讓台灣的研究人才與國際接軌，並吸引世界優秀學者到台灣參與研發。

蔡明介指出，大學是高等教育的開端，也是科技人才的搖籃，高中則屬國民義務教育的範疇。因此，在高中教育階段，要提供義務教育的知識養成，也要紮根大學專業教育所需的基礎；高中教育政策與大學入學考試政策的制定者，應妥慎因應義務教育與高等教育的規畫及銜接，兩者不可偏廢。

蔡明介認為，對於未來有志朝數理及工科等領域發展的學子而言，高中的基礎數理教育若學習時數不夠、課程深度不足，必影響紮根，導致未來的科技人才素質降低。

另一方面，蔡明介認為，大學入學考試政策的變動，會牽動高中學生的學習重心與學習資源配置，如果考試政策規劃可能導致高中數理教育被輕忽，甚至失去學生與家長應有的重視，勢必影響學生的競爭力。

蔡明介表示，更需注意的是，大學入學考試制度若無法鑑別適性學子繼續銜接高等科技教育，將導致人才錯置，甚至將本土優秀學子推到國外，根據教育部統計，2010年（99 學年度）高中生直接出國念書為476人，2018年（107學年度）則已增加到2000人左右）。

蔡明介示警，長久以往，台灣的研發人才將無法銜接而損及國際競爭力，這是動搖國本的大事。

為了國家未來，蔡明介呼籲，高中教育乃至於大學入學考試制度，應重視數理教育基礎的奠定，並能有效鑑別數理優秀人才，其影響甚為深遠，政府不可不慎。