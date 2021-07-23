統一亞洲半導體ETN掛牌首日爆量賣翻 改寫ETN紀錄

統一證券發行的統一亞洲半導體ETN(020025)昨(23)日掛牌，爆量賣出近5.7萬張，創下ETN掛牌當日成交量紀錄；顯示集結了三星、SK海力士、東京威力科創及台積電（2330）等亞洲代表性半導體龍頭股的「亞洲版費城半導體指數」深受市場青睞，讓想投資半導體指數的族群多了台灣市場以外的好選擇。

統一證券表示，亞洲半導體ETN發行價為8元，一開盤即湧入大量買盤，溢價最高達2.5%，也導致10分鐘內出現兩次以上延緩撮合的冷靜機制；終場指數在台積電、三星、SK海力士齊漲帶動下小漲1.23%(日股7/22-23休市)，ETN指標價值在統一證強力造市維持價格穩定下溢價收斂，以8.06元作收，成交量達56,968萬張，打破市場ETN掛牌成交量紀錄。

該檔ETN對應指數「ICE FactSet亞洲半導體淨報酬指數」設計概念出自業界投資操作績效長期領先的統一證券自營團隊，並與ICE數據指數公司（ICE Data Indices,LLC）合作編製，也是全球首檔可投資的亞洲半導體指數；成分股是自台、韓、日、港等亞洲四地交易所掛牌普通股中，依照FactSet的RBICS產業分類系統挑選出半導體產業鏈五大領域的16檔代表性股票。韓國及台灣代表的半導體製造占比約51%最多，台灣為代表的晶圓代工占比約24%次之，日本為代表的資本設備占比約18%為第三大類；成分股單純集中，只取精華，可謂亞洲版的費城半導體指數。

統一證券（2855）目前共發行九檔ETN，產品線除了台股，也包含美股、美債以及港股；去年發行的統一價值成長ETN(020018)及統一特選台灣5G ETN(020019)兩檔ETN今年更榮獲國家品牌玉山獎最佳產品類大獎，充分顯示出在指數編製研究以及對ETN市場經營的野心。