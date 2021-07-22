他進台積電10年想辭職卻離不開 網點出關鍵：回不去了

許多人求職都希望找個有前景、薪資高的工作，台積電就是眾多求職者心目中的首選，一名在台積電工作10年的網友發文透露自己其實很想離開，但發現其他工作的薪水都沒有台積電高，也就只能一直做下去，讓他很想知道該怎樣轉變心態才能下定決心換工作，就有網友認同薪水是關鍵，原PO應該是回不去了。

原PO在PTT寫道，隨著一些資深的員工以及剛進公司沒多久就不想做的新人陸續離職後，他覺得自己也快撐不住了，每天都有想留職停薪的念頭，或者是乾脆辭職找份薪水少的工作，但打開人力銀行網站搜尋後，發現沒幾個工作的薪水能夠贏過台積電。

他說自己還有老婆小孩要養，也有房貸要付，因此累歸累，台積電的薪水還是優於外面的工作，再加上自己年資也上來了，如果跳槽的話特休假被歸零會得不償失，「就這樣隨著思考和輪班又過了一年」。

原PO擔心換來換去也只能跳到台積電相關設備商、供應商，因此讓他感覺很累又不敢隨便換工作，他想知道那些離開台積電的人是什麼樣的心態轉變，才能下定決心換跑道。

貼文一出許多人勸原PO，「想想每個月的開銷，你應該就有答案了」、「回不去了~因為你的生活需要這些錢就是答案了」、「離職後你可以過簡單生活，老婆小孩可不一定，搞不好每天在家給你白眼」、「幹10年也沒人來高薪挖角，我看你還是留下來吧」、「多數人是為錢與名生活，沒啥不好，從生活中找尋樂趣吧」、「如果你工作10年到104繞一圈沒找到比台積電高的，那你就是市場認證的中階人才，待在台積電肯定沒錯，不要多想」。

也有人分享自身經驗供參考，「台積待了5年以上，基本上就走不掉了，腳都麻死了，所以在這裡勸勸新人，最好待個3年，想跳就快」、「我也差不多10年，打定主意要輪一輩子了，至少要拚個副理坐坐」、「不要相信撐了10年就能再撐10年，台積電是每5年一個坎，接下來難度飆升啊，第17年路過」、「身邊一些台積電的朋友個個買車買房，也都跳不走」。